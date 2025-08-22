Oakberry llegó al Perú en el 2018 y actualmente ya cuenta con 20 tiendas en todo el país. (Foto: Oakberry)
Tras ocho años de haber ingresado a nuestro país, Oakberry ha logrado un crecimiento acelerado, consolidando su modelo de negocio y con presencia en cinco regiones del Perú. La marca, que opera bajo el modelo de “master franchise” (franquicia maestra), ve mucho potencial en mercado peruano y apunta a expandirse a otras zonas del país.

