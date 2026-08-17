Unos cuarenta países, incluidos importantes socios comerciales de Washington, sirven como punto para reenviar productos, principalmente chinos, a Estados Unidos, como modo de eludir aranceles, según un informe de la Casa Blanca publicado el jueves.

Entre los mencionados figuran los vecinos México y Canadá. También Taiwán, India, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Perú, Chile y Colombia.

Esos países y la Unión Europea (UE) han permitido la evasión de aranceles por un valor de US$ 60,000 millones en el comercio, señaló la Casa Blanca en un informe titulado “La gran estafa del transbordo”. También citó otros informes del gobierno de EE.UU. y del sector privado que estimaban el volumen de transbordo entre US$ 40,000 millones y US$ 303,000 millones.

La práctica denunciada consiste en realizar el montaje final de los productos chinos en un país diferente para que no sean considerados como “hechos en China”, afirma el documento.

LEA TAMBIÉN: El nuevo régimen de aranceles de Trump, ¿de qué se trata?

Esto permite a las empresas enviar productos terminados a Estados Unidos desde países con aranceles aduaneros más bajos, según el gobierno estadounidense.

El informe destaca que alrededor de cuarenta países “presentan un alto riesgo de reenvío” de productos, al ver allí una “red que opera tanto en líneas de producción como en líneas logísticas”.

Para Washington, esta práctica es ilegal.

Peter Navarro es el jefe de la Oficina de Política Comercial y Manufacturera de la Casa Blanca que publicó el informe. (Getty)

“Desde hace años, China lleva a cabo una auténtica estafa mediante el reenvío de productos, enmascarando su origen durante el tránsito por unos cuarenta países, robándonos nuestro presupuesto en decenas de miles de millones de dólares”, acusó el asesor comercial de Donald Trump Peter Navarro durante una rueda de prensa telefónica.

“Un motor chino en un sillón reclinable vietnamita sigue siendo un motor chino y es un trabajo estadounidense destruido. El presidente Trump ha prometido poner fin a esta confiscación mediante aranceles más altos y una frontera mejor protegida”, añadió.

Los 40 países se agrupan de manera general en tres niveles, según los volúmenes absolutos de mercancías vinculadas a China. El Nivel 1 incluye a Canadá, la Unión Europea (UE), India, Israel, Japón, México, Corea del Sur y Taiwán. El Nivel 2 está compuesto por Brasil, Indonesia, Malasia, Tailandia, Turquía y Vietnam.

El Nivel 3 incluye a Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Kenia, Marruecos, Panamá, Perú, Filipinas, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros países.

Elaborado con información de AFP y Financial Times