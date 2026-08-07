El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la imposición de un arancel del 15% y un sistema de precios mínimos a las importaciones de polisilicio y sus derivados, el insumo clave para la fabricación de paneles solares y semiconductores, al considerar que esas compras del exterior representan una amenaza para la seguridad nacional.

Aunque la proclamación no menciona expresamente a China, la decisión se produce en un contexto en el que el país asiático domina la producción mundial de polisilicio y buena parte de la cadena de suministro de paneles solares.

El polisilicio es la materia prima esencial para fabricar paneles solares y también se utiliza en la producción de semiconductores.

EE.UU. busca fortalecer su manufactura

La Casa Blanca afirmó que la medida busca reducir la dependencia de proveedores extranjeros de materiales estratégicos, fortalecer la capacidad manufacturera estadounidense y garantizar el abastecimiento para industrias vinculadas a la energía y las tecnologías avanzadas.

La medida quedó plasmada en una proclamación presidencial difundida por la Casa Blanca, que se basa en una investigación del Departamento de Comercio realizada bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.

El documento concluye que las importaciones de polisilicio y sus derivados «amenazan con menoscabar la seguridad nacional» estadounidense y ordena aplicar restricciones para fortalecer la producción nacional.

Las nuevas restricciones, que abarcan al polisilicio, los lingotes, las obleas, las celdas solares y los módulos fotovoltaicos, entrarán en vigor el próximo 4 de diciembre.

La proclamación también instruye a los departamentos de Comercio y de Seguridad Nacional a supervisar la aplicación de las medidas y evaluar si son necesarios nuevos ajustes para proteger la industria estadounidense.

Paneles solares. (Foto de Pierre BEAUVILLAIN / AFP)

Empresas chinas suben en bolsa

Los principales fabricantes chinos de equipos y materiales relacionados con la energía solar subían hoy en bolsa pese a los aranceles del 15% anunciados por Estados Unidos.

Pasadas las 11.15 hora local (03.15 GMT), los productores más destacados de polisilicio del país registraban subidas en bolsa: en Shanghái, Tongwei subía un 6.74%, y en Hong Kong, GCL repuntaba un 6.72% y Xinte Energy, un 9.4%.

En general, el sector solar chino se sumaba a la tendencia positiva, con subidas generalizadas para fabricantes clave de paneles fotovoltaicos y otros productos como Longi Green Energy (+2.2%), JA Solar (+1.44%), Jinko Solar (+2.53%), Trina Solar (+0.58%) o Xinyi Solar (+6.47%).

Por ejemplo, fuentes de Trina Solar consultadas por la agencia oficial de noticias China News Service aseguraron que su principal negocio son los módulos solares, y que el polisilicio simplemente es una materia prima que se utiliza para fabricar esos productos, un mero «eslabón» en su cadena industrial.

La reacción de las empresas chinas

Además, el representante de la empresa aseguró que sus exportaciones a EE.UU. son relativamente pequeñas, generalmente a través de terceros, por lo que el impacto de los nuevos aranceles sería «mínimo».

Por su parte, un portavoz de Jinko Solar aseguró que la compañía, que registra casi dos tercios de sus ventas en el extranjero -a nivel local, el sector está sumido en una situación de exceso de capacidad y guerra de precios que ya ha provocado la intervención de Pekín-, debe «analizar» la nueva medida anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La información apunta a que, ante la guerra comercial entre Pekín y Washington, Longi Green Energy ya había reducido su participación en la fábrica conjunta de módulos solares que tiene en EE. UU. y desarrollado una estrategia de cadenas industriales que cumple con los requisitos del país norteamericano.

Con información de EFE