Entre ellos destacan la evolución de los precios del cobre y el petróleo, el diferencial de tasas de interés con Estados Unidos y los flujos de capitales internacionales.

A pesar de estas presiones, Credicorp Capital mantiene una perspectiva constructiva sobre la moneda hacia 2027, apoyada en la evolución del cobre y las reformas económicas impulsadas en Chile.

Daniel Velandia, managing director de Research de Credicorp Capital, explicó que la moneda presenta algunas características que la hacen sensible a episodios de volatilidad internacional y a cambios en las condiciones financieras globales.

“El peso chileno tiene una particularidad. La piñata existe en todas partes y los inversionistas agarran al peso chileno cada vez que pasa algo malo, como una piñata. A darle y darle”, señaló Velandia durante el Investor Conference 2026 realizado en Bogotá, Colombia.

Según el ejecutivo, existen dos variables que juegan en contra del peso chileno. La primera está relacionada con la exposición de Chile al petróleo. “Es el principal importador neto del petróleo. Cuando sube, empiezan a vender el peso chileno”, explicó.

El segundo factor es el diferencial de tasas de interés entre Chile y Estados Unidos. Velandia sostuvo que el país del sur mantiene actualmente un spread de tasas “demasiado ajustado” frente a Estados Unidos, lo que reduce el atractivo de mantener posiciones en pesos chilenos cuando los inversionistas pueden obtener mayores rendimientos en otros mercados.

En ese contexto, los grandes inversionistas han utilizado al peso chileno como moneda de fondeo. “Llevan como dos años, por períodos cada vez que esto pasa, venden peso chileno y compran otras monedas de países con altas tasas de interés, como Colombia o Brasil”, indicó.

Se vuelve la moneda de fondeo, hoy hay como US$ 17,000 millones de inversionistas extranjeros apostando en contra del peso chileno, afirmó Velandia.

No obstante, explicó que, desde el punto de vista estrictamente económico, la evolución de los precios del cobre y las reformas impulsadas en Chile podrían favorecer al peso.

En particular, destacó la aprobación de la Ley de Reconstrucción y la presentación de la reforma al mercado de capitales (MK4), medidas que buscan mejorar las condiciones para la inversión y fortalecer el atractivo de Chile como centro financiero regional.

“Creemos que el peso chileno, que hoy está alrededor de 950 pesos por dólar, pueda acercarse el otro año a 900 o por debajo de eso”, proyectó Velandia.