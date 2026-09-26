Hay como US$ 17,000 millones de inversionistas extranjeros apostando en contra del peso chileno. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
Hay como US$ 17,000 millones de inversionistas extranjeros apostando en contra del peso chileno. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

El peso chileno enfrenta un escenario marcado por factores externos y financieros que condicionan su desempeño frente al dólar y otras monedas de la región.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.