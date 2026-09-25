De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el monto transado por las fintech de cambio de monedas de la muestra analizada alcanzó los US$ 2,668 millones durante el segundo semestre de 2025, lo que representa un crecimiento de 31.1% frente al mismo periodo del año previo.

Asimismo, el número de operaciones también mostró una expansión, aunque más moderada, 1.8% en usuarios individuales y 7.8% en empresas.

El mercado de cambio de divisas digital cerró el 2025 con un fuerte dinamismo, impulsado por una mayor adopción de plataformas online y condiciones favorables en el tipo de cambio, sostuvo Fernando Ruiz, CEO & Fundador de Kambista.

“La percepción de seguridad, junto con la facilidad y rapidez de las operaciones, ha permitido atraer nuevos clientes y fidelizar a los existentes”, indicó.

A ello se suma el comportamiento del dólar durante el 2025, que pasó de niveles cercanos a S/ 3.75 a alrededor de S/ 3.36 al cierre del año, lo que generó oportunidades para quienes buscaban adquirir moneda extranjera en un contexto de caída, destacó.

Empresas

El avance de estas fintech estuvo impulsado por un mayor dinamismo tanto de personas como de empresas, refiere el BCRP. En el primer caso, el volumen de operaciones creció 11.4%, mientras que en el segmento empresarial el aumento fue más pronunciado, con un alza de 39.2%, detalla.

Mateu Batle, CEO de Rextie, coincide en señalar que el dinamismo fue liderado por el segmento empresarial, que encontró en las plataformas digitales mejores condiciones de tipo de cambio, rapidez y mayor trazabilidad.

En contraste, el crecimiento en personas fue más moderado, debido a que la banca tradicional ha fortalecido sus canales digitales, especialmente para operaciones de menor monto, agregó.

Según Ruiz, las compañías suelen tener necesidades de cambio más constantes, vinculadas a su gestión de tesorería, lo que explica un mayor volumen transaccional en el segmento empresarial.

Las personas, en cambio, tienden a operar de manera más esporádica, muchas veces esperando momentos específicos en los que perciben un tipo de cambio atractivo, dijo.

Además, la mejora en las aplicaciones de la banca tradicional ha moderado el avance de las fintech en el segmento minorista, acotó.

Nicho

Pese a este crecimiento, la participación de estas plataformas en el sistema financiero aún es acotada, menciona el emisor monetario.

El monto agregado de compra y venta de moneda extranjera de las fintech representó el 1.51% de las operaciones en moneda extranjera realizadas por la banca con el público en el mercado spot (al contado), precisa el estudio del BCRP.

No obstante, su peso es mayor en el segmento minorista, donde alcanzan el 8.24% de las transacciones por montos menores a US$ 500,000, un nicho en el que concentran su oferta, manifiesta.

Pese a la mayor competencia, las fintech buscan diferenciarse con propuestas centradas en seguridad, experiencia de usuario y eficiencia operativa, manifiesta Batle.

“En un entorno más estable, el mercado evoluciona hacia decisiones más estratégicas, donde la confianza y la capacidad de respuesta ganan protagonismo frente al precio”, destaca.

Por su parte, Ruiz no descarta espacios de colaboración con la banca, especialmente en un entorno de impulso a las finanzas abiertas promovido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y nuevas reglas del sistema de pagos del banco central.

Las fintech apuestan por diferenciarse con programas de fidelización, tipos de cambio preferenciales para montos elevados y servicios especializados para empresas, además de reforzar la experiencia del usuario y ampliar su oferta de productos.

El informe del BCRP también destaca una creciente apuesta por la innovación. Durante el periodo analizado, las fintech incorporaron herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del usuario.

Entre ellas, destaca el uso de sistemas de inteligencia artificial para monitorear transacciones en tiempo real, detectar operaciones inusuales y fortalecer la trazabilidad, en un contexto donde la seguridad y la transparencia cobran mayor relevancia.