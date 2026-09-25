El avance de las fintech de cambio de moneda estuvo impulsado por un mayor dinamismo tanto de personas como de empresas.
El avance de las fintech de cambio de moneda estuvo impulsado por un mayor dinamismo tanto de personas como de empresas.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

El mercado de cambio de divisas a través de plataformas digitales continúa ganando terreno en el Perú.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.