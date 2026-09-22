Sucursales enfrentan incertidumbre por gastos facturados por sus matrices: ¿qué cambia? (Fuente: El Peruano)
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Gerardo Rosales Diaz
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Las sucursales de empresas extranjeras suelen recibir apoyo de sus casas matrices para desarrollar sus operaciones en el Perú, desde asistencia técnica hasta personal especializado.

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