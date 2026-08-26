IGV de 8%: socios en común y fiscalización de SUNAT | Foto: Generada con IA - ChatGPT
IGV de 8%: socios en común y fiscalización de SUNAT | Foto: Generada con IA - ChatGPT
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

Restaurantes y hoteles que aplicaron la tasa especial del 8% del Impuesto General a las Ventas (IGV) vienen enfrentando cuestionamientos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) sobre el cumplimiento de las condiciones para acceder a este beneficio. Uno de los puntos que ha cobrado especial relevancia es la existencia de vinculación económica o grupo económico con otras empresas.

TE PUEDE INTERESAR

Cambio al pago del Impuesto a la Renta: ¿qué significaría para los negocios?
Feriados, beneficios tributarios e IR bajo la lupa del Gobierno de Fujimori: así cambiarían
Criptomonedas bajo la lupa: las exigencias del Tribunal Fiscal que ahora marcarán la pauta

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.