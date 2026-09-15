José Jerí estuvo apenas cuatro meses en el cargo. Fue destituido tras el escándalo del caso Chifagate. Foto: difusión
José Jerí estuvo apenas cuatro meses en el cargo. Fue destituido tras el escándalo del caso Chifagate. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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La Fiscalía de la Nación pidió el levantamiento del secreto de las comunicaciones del expresidente interino José Jerí Oré al Poder Judicial, como parte de las investigaciones por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

La solicitud fiscal abarca hechos del 10 de octubre del 2025 al 17 de febrero del 2026, los cuales corresponden al inicio y fin de la administración Jerí.

El Ministerio Público también pidió que la medida alcance a Zhihua Yang, empresario chino

Asimismo, se busca información de las comunicaciones de Shui Qin, representante de la empresa Nuctech Perú; Alicia Alexandra Camargo Leiva, una de las contratadas en el Despacho Presidencial de Jerí; y de Jhonn Edwin Mendoza Chávez, comandante de la Policía Nacional, miembro del círculo de seguridad cuando fue mandatario interino.

Cabe añadir que en enero de este año se difundieron imágenes de cámaras de seguridad que, en la noche del 26 de diciembre del 2025. Días después mantuvieron un encuentro similar en un negocio administrado por el empresario asiático.

Defensa de José Jerí minimizó el encuentro con empresario chino investigado. “Fue una situación coyuntural”, alegaron en su momento. Composición: Gestión
Defensa de José Jerí minimizó el encuentro con empresario chino investigado. “Fue una situación coyuntural”, alegaron en su momento. Composición: Gestión

En tanto, ; y uno de los hechos más llamativos es que había estado inscrita como proveedora del Estado desde 2023 sin obtener contratos previos, lo cual cambió con la llegada de José Jerí al sillón presidencial.

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