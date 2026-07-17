José Jerí y Fernando Rospigliosi. El presidente encargado del Congreso ha defendido la condecoración hacia el legislador. Foto: Hugo Pérez /@photo.gec
José Jerí y Fernando Rospigliosi. El presidente encargado del Congreso ha defendido la condecoración hacia el legislador. Foto: Hugo Pérez /@photo.gec
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Redacción Gestión
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El expresidente interino José Jerí Oré no descartó solicitar una pensión vitalicia tras haber ejercido el máximo cargo político luego de la destitución de Dina Boluarte.

Puso como referencia la petición realizada por el actual mandatario José María Balcázar, quien envió su petición al Congreso para recibir este derecho tras abandonar Palacio el 28 de julio próximo.

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“Todavía no lo estoy evaluando porque estoy concentrado en otras cosas. El presidente (Balcázar) ha tomado la delantera aun estando en ejercicio, y yo no estoy en ejercicio ya hace varios meses, pero es un tema que en su momento lo meditaré, dijo a la prensa.

Según especialistas consultados por Gestión,

“Le responderán como le respondieron a José Merino y Francisco Sagasti: no le corresponde”, aclaró el constitucionalista Erick Urbina.

José Jerí recibió la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz durante una ceremonia privada en el Congreso. Foto: X.
José Jerí recibió la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz durante una ceremonia privada en el Congreso. Foto: X.

por su rol como presidente del Legislativo.

Dicha ceremonia se realizó en estricto ambiente reservado y sin la transmisión oficial ni la presencia de medios de comunicación

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“Una investigación no descalifica a nadie, como tú sabes. Hay que mantener la norma que ha venido existiendo desde hace muchísimos años”, mencionó Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso, ante los cuestionamientos por la distinción a Jerí Oré.

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