El Congreso evaluará si otorga la Medalla de Gran Cruz al congresista José Jerí, quien fue presidente interino de la República entre el mes de octubre de 2025 y febrero de 2026.

El Consejo de Medalla de Honor del Legislativo se reunirá este jueves 9 de julio para evaluar este posible reconocimiento a Jerí. De acuerdo con la agenda enviada por el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, la propuesta de condecoración se verá a partir de las 2 de la tarde.

La agenda señaló que, conforme a los antecedentes, se propone otorgarle el reconocimiento a José Jerí por haber ejercido la Presidencia del Congreso en el período 2025-2026. El documento del Consejo de Medalla de Honor precisa que, de aprobarse la propuesta, corresponde conferirle la Medalla de Gran Cruz.

Como se recuerda, el 10 de octubre de 2025, Jerí, entonces presidente del Congreso desde julio de ese año, juró como presidente de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, quien gobernó entre 2022 y 2025.

José Jerí ingresó al Congreso en 2021 como accesitario del expresidente Martín Vizcarra, quien no pudo asumir el cargo parlamentario por estar inhabilitado de la función pública debido al caso “Vacunagate”.

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El 17 de febrero de este año, el Congreso lo censuró por las reuniones no registradas que mantenían con el empresario de origen chino Zhihua Yang. El 2 de junio, Jerí comunicó su renuncia irrevocable al partido Somos Perú, dimisión que fue aceptada por la dirigencia de dicho partido.