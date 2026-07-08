Congreso evaluará otorgarle la medalla de Gran Cruz al expresidente José Jerí. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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quien fue presidente interino de la República entre el mes de octubre de 2025 y febrero de 2026.

De acuerdo con la agenda enviada por el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, la propuesta de condecoración se verá a partir de las 2 de la tarde.

La agenda señaló que, conforme a los antecedentes, se propone otorgarle el reconocimiento a José Jerí por haber ejercido la Presidencia del Congreso en el período 2025-2026.

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Como se recuerda, el 10 de octubre de 2025, Jerí, entonces presidente del Congreso desde julio de ese año, juró como presidente de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, quien gobernó entre 2022 y 2025.

por estar inhabilitado de la función pública debido al caso “Vacunagate”.

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El 17 de febrero de este año, el Congreso lo censuró por las reuniones no registradas que mantenían con el empresario de origen chino Zhihua Yang.

La agenda fue enviada por el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, donde se precisó que esta propuesta de condecoración se verá este jueves 9 de julio. (Foto: Andina)
La agenda fue enviada por el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, donde se precisó que esta propuesta de condecoración se verá este jueves 9 de julio. (Foto: Andina)

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