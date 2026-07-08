El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó este miércoles 8 de julio la transferencia de S/ 4.14 millones para el Reniec, la cual proviene de su Reserva de Contingencia.

De acuerdo con el decreto publicado en El Peruano, este dinero ya estaba previsto en la Ley de Presupuesto 2026 como un incentivo por desempeño, y permitirá fortalecer el acceso de la población al Documento Nacional de Identidad (DNI).

Según el MEF, estos recursos premian el cumplimiento de metas institucionales del Reniec.

No obstante, dicho monto no representa un aumento discrecional del presupuesto para el Reniec, organismo que en la víspera demandó —junto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE— una inyección de S/ 589 millones para la realización de las elecciones regionales y municipales. En caso contrario, estas no se realizarán.

Carmen Velarde, jefa del Reniec, advierte sobre las consecuencias de no recibir los S/ 50 millones requeridos para prestar servicios a nivel nacional. Foto: Andina

Carmen Velarde, jefa del Reniec, detalló que su entidad requiere S/ 52.80 millones, y a la fecha, “no se ha recibido el apoyo presupuestal que el MEF manifestó”.

“Nosotros pedimos 50 millones de soles para las elecciones, estabamos pidiendo más, pero nos ajustamos al pedido del MEF. No nos han dado ni un centavo”, dijo a la prensa.

Velarde señaló que, de no entregarse los recursos pedidos, desde agosto podrán cerrar 64 oficinas y los 18 centros MAC de atención al ciudadano a nivel nacional.

Además, tampoco se podrá actualizar el padrón para las elecciones regionales y municipales ni se podrán producir más DNI.

MEF responde al sistema electoral

El MEF precisó que la prioridad del Gobierno es “garantizar el normal desarrollo de las elecciones regionales y municipales 2026″, por lo que los recursos públicos continuarán “asignándose conforme a criterios técnicos objetivos” y bien sustentados.

También argumentaron que los desembolsos responderán a niveles de ejecución de lo asignado previamente y los espacios presupuestales aún disponibles.

“El proyecto de ley de crédito suplementario remitido al Congreso propone incorporar recursos adicionales para complementar el financiamiento del proceso electoral”, apuntaron desde la cartera encabezada por el ministro Rodolfo Acuña,