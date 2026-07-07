Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que se necesitan más de S/ 589 millones para realizar las elecciones regionales y municipales de octubre de este 2026.

En diálogo con la prensa, advirtió que, de no desembolsarse estos recursos, “están en riesgo las elecciones regionales y municipales”.

Incluso, aseguró que se buscaría prolongar a las autoridades actuales ante el riesgo de que no puedan realizarse las elecciones en cuestión.

“Si no nos agencian los recursos de forma inmediata, tendremos que tomar medidas, inclusive, de tener que prolongar las autoridades regionales y municipales vigentes porque no vamos a poder organizar este proceso electoral que se nos viene”, dijo.

El anuncio se dio este martes tras una reunión entre el JNE, la ONPE y el Reniec, organismos que necesitan en total S/ 589.52 para el desarrollo de estas elecciones.

Burneo resaltó que desde hace 8 meses el sistema electoral ha pedido el presupuesto para atender las elecciones regionales y municipales 2026 , dado que la atención prevista por el PL 14799 (para créditos suplementarios) no cubre la totalidad de la demanda del JNE.

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que se necesitan más de S/ 589 millones para realizar las elecciones municipales yy regionales. Foto: Andina

El JNE requiere S/ 75 millones adicionales, mientras que la ONPE, S/ 250 millones.

Agregaron que entre los riesgos operativos por la falta de presupuesto estarían:

La operatividad de los 91 Jurados Electorales Especiales

Contratación de fiscalizadores

Despliegue limitado del personal

Limitación del voto informado

“Un presupuesto tardío no permite la ejecución eficiente. Asimismo, se realizan contrataciones de emergencia y a costos más elevados”, sostuvieron.

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