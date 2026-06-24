El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) explicó que el proceso de inscripción de listas para las elecciones regionales y municipales se encuentra en su primera etapa, centrada en la calificación de las candidaturas por parte de los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Según detalló la vocera de la JNE, Yessica Clavijo, esta fase inicial concluirá el 5 de agosto, fecha límite para que los JEE puedan admitir listas, así como para que se presenten renuncias o retiros de candidatos por decisión individual o de las organizaciones políticas.

Clavijo recordó que el JNE ya proclamó los resultados de las elecciones primarias el 1 de junio, por lo que desde el 2 de junio las organizaciones políticas quedaron expeditas para armar y presentar sus expedientes ante los JEE.

Añadió que, además del plazo ordinario que vencía el 16 de junio, el pleno del JNE otorgó una ampliación extraordinaria de 72 horas para que los grupos que ya habían iniciado sus trámites en la plataforma virtual culminen el registro de sus listas.

En el caso de Lima Metropolitana, la vocera de la JNE indicó en conferencia de prensa que 22 organizaciones políticas que ingresaron solicitudes de inscripción, a las que se suman cuatro más que presentaron su documentación a través de plataformas virtuales y la mesa de partes virtual del JNE, además de la vía física ante los JEE.

En esa línea, subrayó que los expedientes pueden ser consultados por la ciudadanía, incluyendo el estado de cada lista y los documentos o medios probatorios presentados por partidos y candidatos.

Candidaturas de partidos Buen Gobierno y Obras

Al ser consultada sobre lo aprobado por el Congreso, una ley para que se reduzca el requisito de 50% de candidaturas a 30% para no perder la inscripción, la vocera de la JNE respondió que el cronograma de las elecciones regionales y municipales ya está en marcha, pero que el análisis sobre la conservación o cancelación del registro de las organizaciones se realizará recién en 2027.

Clavijo señaló que se trata de un trámite administrativo a cargo de la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, cuyas decisiones pueden ser apeladas ante el pleno del JNE, que entonces evaluará qué marco normativo corresponde aplicar tras el año electoral 2026.

Tachas

Respecto a las tachas, Clavijo enfatizó que se trata de una etapa clave de control ciudadano que se activa después de la calificación de las listas. Explicó que los JEE publican las listas admitidas en el panel del JNE, en el portal electrónico institucional, en coordinaciones con municipalidades distritales —donde se difunde una síntesis de las candidaturas— y en diarios de mayor circulación, con el fin de garantizar plena transparencia.

La funcionaria precisó que cualquier ciudadano puede presentar una tacha ante el JEE de su circunscripción, siempre que la lista se encuentre en estado “admitida”, es decir, una vez concluida la etapa de calificación.

Tras el periodo de tachas, los JEE tienen hasta el 20 de agosto para resolver tanto las impugnaciones como las eventuales exclusiones de candidatos, mientras que el pleno del JNE cuenta hasta el 4 de septiembre como fecha límite para resolver las apelaciones en segunda instancia.

Superadas estas etapas, las listas que alcancen la condición de “inscritas” serán las que finalmente aparecerán en la cédula de sufragio el día de la elección.

La vocera de la JNE mencionó que todas las decisiones se adoptan dentro del marco legal vigente y que las audiencias son públicas, lo que permite a la ciudadanía conocer los argumentos y fundamentos que sustentan las resoluciones del sistema electoral.