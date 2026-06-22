El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entregará, el jueves 25 y viernes 26, las credenciales a los ciudadanos que resultaron elegidos para el Senado y la Cámara de Diputados del Congreso de la República, así como para el Parlamento Andino, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Ambas ceremonias, encabezadas por el Pleno del JNE, que preside el magistrado Roberto Burneo Bermejo, se realizarán desde las 11:00 horas en el auditorio del Colegio Médico del Perú, situado en la avenida 28 de Julio N° 776, en el distrito de Miraflores.

El primer día (jueves 25) se entregará el documento a 60 senadores (30 elegidos por distrito único nacional y otros 30 por distrito electoral múltiple), así como a los cinco parlamentarios andinos titulares y 10 suplentes (dos por cada titular) elegidos en el proceso electoral.

El viernes 26, en tanto, se hará lo propio con los 130 diputados (28 elegidos por distrito electoral múltiple y 102 en forma proporcional al número de electores de cada circunscripción), que obtuvieron sus escaños por decisión popular.

La entrega de las credenciales se realizará de acuerdo con el acta de proclamación de resultados de la elección, suscrita por el Pleno del JNE el pasado viernes 19.

Los referidos documentos acreditan a los legisladores como tales, con lo que estarán en condiciones de juramentar al cargo ante el Congreso de la República para el período parlamentario 2026-2031.

Senadores elegidos por distrito electoral único nacional (30 escaños):

Fuerza Popular

Miguel Angel Torres Morales

Martha Gladys Chávez Cossio

Fernando Miguel Rospigliosi Capurro

Carmen Patricia Juárez Gallegos

Martha Lupe Moyano Delgado

César Augusto Astudillo salcedo

Carlos Fernando Mesía Ramírez

Juntos por el Perú

José Mercedes Castillo Terrones

Silvana Emperatriz Robles Araujo

Bernardo Jaime Quito Sarmiento

Saul Andrés Armacanqui Morales

Iber Antenor Maravi Olarte

Partido del Bueno Gobierno

Flavio Felipe Figalo Rivadeneyra

Patricia Milagros Iturregui Byrne

Susana Flor de María Matute Charún

Carlos David Caballero León

Jorge Octavio Gavidia Ramírez

Renovación Popular

Rafael López Aliaga

Alejandro Muñante Barrios

Katherine Milagros Ampuero Meza

María Lourdes Pía Luisa Alcorta Suero

Estanislao Edgar Mancha Pinedo

Partido Cívico Obras

Daniel Hugo Barragán Coloma

Agripina María del Pilar Flores Córdova

Walter Francisco Gabor Rodríguez

Roger Miguel Astucuri Laura

Pablo Alfonso López Chau Nava

Jaime Ricardo Delgado Cegarra

Ruth Luque Ibarra

Mirtha Esther Vásquez Chuquilín

Senadores elegidos por distrito electoral múltiple (30 escaños):

Amazonas

José Berley Arista Arbildo (FP)

Ancash

Nilza Merly Chacón Trujillo (FP)

Apurímac

Andrés Avelino Ramos Huilca (JP)

Arequipa

Huber Nilson Flores Suárez (Partido del Buen Gobierno)

Ayacucho

Edison Humberto Morales Ramírez (JP)

Cajamarca

Segundo Leocadio Tapia Bernal (FP)

Callao

Jacques Salomón Rodrich Ackerman (FP)

Cusco

Wilfredo Verano Saravia (JP)

Huancavelica

Joaquín Yauri Tunque (JP)

Huánuco

Serafin Andrés Luján (JP)

Ica

Rafael Gustavo Yamashiro Oré (FP)

Junín

David Julio Jiménez Heredia (FP)

La Libertad

Víctor Seferino Flores Ruiz (FP)

Lambayeque

Alejandro Aurelio Aguinagua Recuenco (FP)

Lima Metropolitana

Francisco José Calixtro Giampietri

María de los Milagros Jackelin Jauregui Martínez Aguayo (RP)

Marco Enrique Miyashiro Arashiro (FP)

Nora Bonifaz Carmona (Partido del Buen Gobierno)

Lima Provincias

Elard Galo Melgar Valdez (FP)

Loreto

Juan Carlos del Aguila Cárdena (FP)

Madre de Dios

Hugo Isaac Cahuana Aymachoque (JP)

Moquegua

Víctor Raúl Cutipa Cama (JP)

Pasco

Percy Herbert Osorio Palpan (JP)

Circunscripción de peruanos residentes en el extranjero

Miguel Ángel Velásquez García (RP)

Piura

Karla Melissa Schaefer Cuculiza (FP)

Puno

José Moisés Chipana Chipana (JP)

San Martín

Víctor Manuel Noriega Reategui (FP)

Tacna

Juana Guissela Ticona Coahila (Partido Cívico Obras)

Tumbes

Héctor José Ventura Angel (FP)

Ucayali

Jorge Velásquez Portocarrero

Asimismo, el organismo electoral oficializó la relación de diputados electos en cada una de las circunscripciones del país. La nueva Cámara de Diputados estará integrada por representantes elegidos en los distintos distritos electorales, según la distribución de escaños establecida tras los comicios generales.

Diputado elegidos por cada una de las circunscripciones:

Amazonas (2 escaños)

Roysser Castro Grandez (FP)

Mery Eliana Infantes Castañeda (FP)

Ancash (5 escaños)

Luzmila María del Carmen Gamarra (FP)

Carlos Alberto Domínguez Herrera (FP)

Daniel Jefferson Varas Seguin (JP)

José Miguel Marcelo Salazar (Ahora Nación)

Edgar Adrián Alvarón de la Cruz (Partido Cívico Obras)

Apurímac (2 escaños)

Jesús Pérez Alccahuaman (JP)

Luz Soto Ferrari (JP)

Arequipa (6 escaños)

Edgar Gonzales Polar (Partido del Buen Gobierno)

Gloria Hirache Pizarro (Partido del Buen Gobierno)

Christian Aranda Vásquez (RP)

Marleny Viviana Arminta Valencia (Ahora Nación)

Amalia Emilia Palomino Pacheco (JP)

Luis Aurelio Masco Cáceres (Partido Cívico Obras)

Ayacucho (3 escaños)

Alejandro José Manay Picalla (JP)

Pilar Sulca Castillo (JP)

Freshman Buitrón Martínez (Ahora Nación)

Cajamarca (6 escaños)

Yennifer Noelia Paredes Navarro (JP)

Gabriel Robertino Gonzales Delgado (JP)

Jessica Roxana Guevara Ramírez (JP)

Juan Amílcar Villanueva Calderón (JP)

Luis Ángel Jibaja Ramos (JP)

Segundo Senovio Ticlla Rafael (FP)

Callao (4 escaños)

Auristela Ana Obando Morgan (FP)

Angel Bruno Bobadilla Galindo (FP)

Carlos Alberto Yalta Sotelo (RP)

Fernando Alberto García Huby (Partido del Buen Gobierno)

Cusco (5 escaños)

Analí Márquez Huanca (JP)

Julián Pérez Mallqui (JP)

Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno)

César Augusto Holguín Loaiza (Ahora Nación)

Heber López Letona (Partido Cívico Obras)

Huancavelica (2 escaños)

Catherin Norma Palomino Casavilca (JP)

Héctor Guillén Valencia (JP)

Huánuco (3 escaños)

Liliana Ambrosio Domínguez (JP)

Marco Antonio Flores Valdizán (JP)

Karina Julissa Beteta Rubín (FP)

Ica (4 escaños)

Mandy Verónica Yonz Nuñez (RP)

Carlos Zegarra Sánchez (FP)

José Yataco Torrealva (Partido Cívico Obras)

Lila Marianela Prado Vallejos (Partido del Buen Gobierno)

Junín (5 escaños)

César Augusto Muedas Balbiese (Ahora Nación)

Ana Bertha Patiño Urco (Fuerza Popular)

Marlon Alberto Aguirre Ramos (JP)

Carmen Georgina Duarte Patiño de Pezet (Partido del Buen Gobierno)

Máximo Peralta Jorpa (Partido Cívico Obras)

La Libertad (7 escaños)

Gilmer Trujillo Zegarra (FP)

Geanmarco Quezada Castro (FP)

Leticia Maruja Leiva Baylón (FP)

Diego Bazán Calderón (RP)

Marino Teófilo Lavado Valdivia (JP)

Nora María Llaque Linares (Partido del Buen Gobierno)

Demetrio Flavio Valqui Calderón (Partido Cívico Obras)

Lambayeque (5 escaños)

José Marvin Palma Mendoza (FP)

Javier Alejandro Castro Cruz (FP)

Liliana Milagros Tacayama Jiménez (FP)

Ernesto Alonso Zunini Yerren (JP)

Segundo Juan Castrejón Fernández (Partido del Buen Gobierno)

Lima (32 escaños)

Norma Martina Yarrow Lumbreras (RP)

José Isidro Baella Malca (RP)

Roxana María Rocha Gallegos (RP)

Javier José María Cipriani Thorne (RP)

Gustavo Alexander Segura Figueroa (RP)

Frank Krklec Torres (RP)

Paola Isabel Martínez Paitán (RP)

Leo Miguel de Paz Lancho (RP)

Aldo Antonio Bravo Quispe (RP)

Cecilia Isabel Chacón de Vettori (FP)

Diethell Columbus Murata (FP)

Rosángella Andrea Barbarán Reyes (FP)

Pier Paolo Figari Mendoza (FP)

Marco Antonio Pacheco Quispe (FP)

Pierangeli Daniela Dodero Jovich (FP)

Flor de Jesús Meza Rivera (FP)

Oscar de Jesús Reto Otero (Partido del Buen Gobierno)

Nathaly Milagros Molina Soto (Partido del Buen Gobierno)

Luis Eliseo Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno)

Hilda Judith Fernández de la Torre (Partido del Buen Gobierno)

Jessica Benitez Barrionuevo (Partido del Buen Gobierno)

Rossana Herminia Alayza Maccera (Partido del Buen Gobierno)

Romina Alejandra Uribe Saenz (Partido del Buen Gobierno)

Harvey Julio Colchado Huamaní (Ahora Nación)

Indira Isabel Huilca Flores (Ahora Nación)

Bernardino Jair Manrique Olivera (Ahora Nación)

Angel Renato Meneses Crispín (Ahora Nación)

Raúl Jesús Camargo Porta (Partido Cívico Obras)

Víctor Piñan Mamani (Partido Cívico Obras)

Andrea Medina Stein (Partido Cívico Obras)

Jeenny Cristina Samanez Gonzáles Vigil (Partido Cívico Obras)

Giannina Iris Avendaño Vilca (JP)

Lima Provincias (4 escaños)

Gladys Griselda Andrade Salguero de Álvarez (FP)

Alexander Salas Rivera (FP)

Milagros Karina Santana Vera (Partido del Buen Gobierno)

Arturo César Eusebio Padilla (Partido Cívico Obras)

El primer día (jueves 25) se entregará el documento a 60 senadores (30 elegidos por distrito único nacional y otros 30 por distrito electoral múltiple), así como a los cinco parlamentarios andinos titulares y 10 suplentes (dos por cada titular) elegidos en el proceso electoral. Foto: GEC

Circunscripción de peruanos en el extranjero (2 escaños)

Jorge Arturo Zevallos Aponte (RP)

Liz Mendoza Bernedo (FP)

Loreto (4 escaños)

Nary Pinasco Montenegro (FP)

César Manuel Vidaurre Floridas (FP)

Ana Luisa Yuffra Lugo (FP)

Azucena Isla Rojas (JP)

Madre de Dios (2 escaños)

James Arturo Holguín Aguirre (JP)

Haydée Poma Huamaní (JP)

Moquegua (2 escaños)

Graciela Chipana Condori (JP)

Nery Fernández Nina (Partido del Buen Gobierno)

Pasco (2 escaños)

Jhon Valqui Ordoñez (FP)

Kim Tami Muñoz Yurivilca

Piura (7 escaños)

César Manuel Revilla Villanueva (FP)

Eduardo Enrique Castillo Rivas (FP)

Carmela Paucara Paxi (FP)

María Luisa Silupu Inga (FP)

Felix See Hung Chang Apuy (RP)

Miguel Félix Huamán Cornejo (Partido del Buen Gobierno)

Henry Antonio Albañil Carmona (Partido Cívico Obras)

Puno (5 escaños)

Jessica Sadith Pérez Quispe (JP)

César Tito Rojas (JP)

Remigio Condori Flores (JP)

Dina Irene Hancco Hannco (Partido Cívico Obras)

Helard Vladimir Sonco Villanueva (Ahora Nación)

San Martín (4 escaños)

Olver Peña Córdova (JP)

Jacqueline Tapullima Insapillo (JP)

Francisco Javier Gatica Vega (FP)

Luis Arturo García Alegría (FP)

Tacna (2 escaños)

Svieta Fernández González (JP)

Juan César Cabrera Nieto (Partido Cívico Obras)

Tumbes (2 escaños)

Rafael Aldo Celiz Castillo (FP)

María Candelaria Ramos Rosales (FP)

Ucayali (3 escaños)

Jessica Lizbeth Navas Sánchez (FP)

Jaime Abensur Pinasco (FP)

Oswar Cahuaza Mitivire (JP)

Parlamento Andino

1.Luis Fernando Galarreta Velarde (FP), como titular

Rosario de las Nieves Guevara Vadillo, 1er suplente

Pedro Carlos Casanova Saavedra, 2do suplente

2.Paul Percy Fernández Bravo (JP), como titular

Rosario del Carmen Mori Isuiza, 1er suplente

Jorge Eusebio Manco Zaconetti, 2do suplente

3.Marcio Marino Bendezú Echeverría, como titular

Pamela Ericka Osorio Espinoza, 1er suplente

María Luisa Ñañez Millones, 2do suplente

4.Maali Olga Betty del Pomar Saettone, como titular

Guillermo Humberto Valdiviezo Méndez, 1er suplente

Leoncio Carlos Merino Durán, 2do suplente

5.Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino (Partido Cívico Obras), como titular

Ernesto Raúl León Díaz, 1er suplente

Constantino Loa Ortiz, 2do suplente