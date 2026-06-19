El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), presidido por el magistrado Roberto Burneo, realiza este viernes 19 de junio la sesión solemne de proclamación de resultados de la elección de senadores y diputados del Congreso de la República, así como de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, en el marco de las Elecciones Generales 2026.
La ceremonia se desarrolla desde las 3:00 p.m. en la sede institucional del JNE, ubicada en el distrito de Jesús María, y marca una de las etapas finales del proceso electoral con la oficialización de la conformación del nuevo Senado, la Cámara de Diputados y la delegación peruana ante el Parlamento Andino para el próximo período.
En el caso del Senado, la nueva Cámara Alta queda conformada por 60 integrantes: 30 elegidos en el distrito electoral único nacional y otros 30 mediante distritos electorales múltiples en las regiones y en la circunscripción de peruanos residentes en el extranjero.
Senadores elegidos por distrito electoral único nacional (30 escaños)
Fuerza Popular
Miguel Angel Torres Morales
Martha Gladys Chávez Cossio
Fernando Miguel Rospigliosi Capurro
Carmen Patricia Juárez Gallegos
Martha Lupe Moyano Delgado
César Augusto Astudillo salcedo
Carlos Fernando Mesía Ramírez
Juntos por el Perú
José Mercedes Castillo Terrones
Silvana Emperatriz Robles Araujo
Bernardo Jaime Quito Sarmiento
Saul Andrés Armacanqui Morales
Iber Antenor Maravi Olarte
Partido del Bueno Gobierno
Flavio Felipe Figalo Rivadeneyra
Patricia Milagros Iturregui Byrne
Susana Flor de María Matute Charún
Carlos David Caballero León
Jorge Octavio Gavidia Ramírez
Renovación Popular
Rafael López Aliaga
Alejandro Muñante Barrios
Katherine Milagros Ampuero Meza
María Lourdes Pía Luisa Alcorta Suero
Estanislao Edgar Mancha Pinedo
Partido Cívico Obras
Daniel Hugo Barragán Coloma
Agripina María del Pilar Flores Córdova
Walter Francisco Gabor Rodríguez
Roger Miguel Astucuri Laura
Pablo Alfonso López Chau Nava
Jaime Ricardo Delgado Cegarra
Ruth Luque Ibarra
Mirtha Esther Vásquez Chuquilín
Distrito Electoral Múltiple, 30 escaños:
Amazonas
José Berley Arista Arbildo (FP)
Ancash
Nilza Merly Chacón Trujillo (FP)
Apurímac
Andrés Avelino Ramos Huilca (JP)
Arequipa
Huber Nilson Flores Suárez (Partido del Buen Gobierno)
Ayacucho
Edison Humberto Morales Ramírez (JP)
Cajamarca
Segundo Leocadio Tapia Bernal (FP)
Callao
Jacques Salomón Rodrich Ackerman (FP)
Cusco
Wilfredo Verano Saravia (JP)
Huancavelica
Joaquín Yauri Tunque (JP)
Huánuco
Serafin Andrés Luján (JP)
Ica
Rafael Gustavo Yamashiro Oré (FP)
Junín
David Julio Jiménez Heredia (FP)
La Libertad
Víctor Seferino Flores Ruiz (FP)
Lambayeque
Alejandro Aurelio Aguinagua Recuenco (FP)
Lima Metropolitana
Francisco José Calixtro Giampietri
María de los Milagros Jackelin Jauregui Martínez Aguayo (RP)
Marco Enrique Miyashiro Arashiro (FP)
Nora Bonifaz Carmona (Partido del Buen Gobierno)
Lima Provincias
Elard Galo Melgar Valdez (FP)
Loreto
Juan Carlos del Aguila Cárdena (FP)
Madre de Dios
Hugo Isaac Cahuana Aymachoque (JP)
Moquegua
Víctor Raúl Cutipa Cama (JP)
Pasco
Percy Herbert Osorio Palpan (JP)
Circunscripción de peruanos residentes en el extranjero
Miguel Ángel Velásquez García (RP)
Piura
Karla Melissa Schaefer Cuculiza (FP)
Puno
José Moisés Chipana Chipana (JP)
San Martín
Víctor Manuel Noriega Reategui (FP)
Tacna
Juana Guissela Ticona Coahila (Partido Cívico Obras)
Tumbes
Héctor José Ventura Angel (FP)
Ucayali
Jorge Velásquez Portocarrero
Asimismo, el organismo electoral oficializó la relación de diputados electos en cada una de las circunscripciones del país. La nueva Cámara de Diputados estará integrada por representantes elegidos en los distintos distritos electorales, según la distribución de escaños establecida tras los comicios generales.
Proclamación de la elección de diputados, por cada una de las circunscripciones:
Amazonas (2 escaños)
Roysser Castro Grandez (FP)
Mery Eliana Infantes Castañeda (FP)
Ancash (5 escaños)
Luzmila María del Carmen Gamarra (FP)
Carlos Alberto Domínguez Herrera (FP)
Daniel Jefferson Varas Seguin (JP)
José Miguel Marcelo Salazar (Ahora Nación)
Edgar Adrián Alvarón de la Cruz (Partido Cívico Obras)
Apurímac (2 escaños)
Jesús Pérez Alccahuaman (JP)
Luz Soto Ferrari (JP)
Arequipa (6 escaños)
Edgar Gonzales Polar (Partido del Buen Gobierno)
Gloria Hirache Pizarro (Partido del Buen Gobierno)
Christian Aranda Vásquez (RP)
Marleny Viviana Arminta Valencia (Ahora Nación)
Amalia Emilia Palomino Pacheco (JP)
Luis Aurelio Masco Cáceres (Partido Cívico Obras)
Ayacucho (3 escaños)
Alejandro José Manay Picalla (JP)
Pilar Sulca Castillo (JP)
Freshman Buitrón Martínez (Ahora Nación)
Cajamarca (6 escaños)
Yennifer Noelia Paredes Navarro (JP)
Gabriel Robertino Gonzales Delgado (JP)
Jessica Roxana Guevara Ramírez (JP)
Juan Amílcar Villanueva Calderón (JP)
Luis Ángel Jibaja Ramos (JP)
Segundo Senovio Ticlla Rafael (FP)
Callao (4 escaños)
Auristela Ana Obando Morgan (FP)
Angel Bruno Bobadilla Galindo (FP)
Carlos Alberto Yalta Sotelo (RP)
Fernando Alberto García Huby (Partido del Buen Gobierno)
Cusco (5 escaños)
Analí Márquez Huanca (JP)
Julián Pérez Mallqui (JP)
Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno)
César Augusto Holguín Loaiza (Ahora Nación)
Heber López Letona (Partido Cívico Obras)
Huancavelica (2 escaños)
Catherin Norma Palomino Casavilca (JP)
Héctor Guillén Valencia (JP)
Nota en desarrollo...