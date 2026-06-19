El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), presidido por el magistrado Roberto Burneo, realiza este viernes 19 de junio la sesión solemne de proclamación de resultados de la elección de senadores y diputados del Congreso de la República, así como de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

La ceremonia se desarrolla desde las 3:00 p.m. en la sede institucional del JNE, ubicada en el distrito de Jesús María, y marca una de las etapas finales del proceso electoral con la oficialización de la conformación del nuevo Senado, la Cámara de Diputados y la delegación peruana ante el Parlamento Andino para el próximo período.

En el caso del Senado, la nueva Cámara Alta queda conformada por 60 integrantes: 30 elegidos en el distrito electoral único nacional y otros 30 mediante distritos electorales múltiples en las regiones y en la circunscripción de peruanos residentes en el extranjero.

Senadores elegidos por distrito electoral único nacional (30 escaños)

Fuerza Popular

Miguel Angel Torres Morales

Martha Gladys Chávez Cossio

Fernando Miguel Rospigliosi Capurro

Carmen Patricia Juárez Gallegos

Martha Lupe Moyano Delgado

César Augusto Astudillo salcedo

Carlos Fernando Mesía Ramírez

Juntos por el Perú

José Mercedes Castillo Terrones

Silvana Emperatriz Robles Araujo

Bernardo Jaime Quito Sarmiento

Saul Andrés Armacanqui Morales

Iber Antenor Maravi Olarte

Partido del Bueno Gobierno

Flavio Felipe Figalo Rivadeneyra

Patricia Milagros Iturregui Byrne

Susana Flor de María Matute Charún

Carlos David Caballero León

Jorge Octavio Gavidia Ramírez

Renovación Popular

Rafael López Aliaga

Alejandro Muñante Barrios

Katherine Milagros Ampuero Meza

María Lourdes Pía Luisa Alcorta Suero

Estanislao Edgar Mancha Pinedo

Partido Cívico Obras

Daniel Hugo Barragán Coloma

Agripina María del Pilar Flores Córdova

Walter Francisco Gabor Rodríguez

Roger Miguel Astucuri Laura

Pablo Alfonso López Chau Nava

Jaime Ricardo Delgado Cegarra

Ruth Luque Ibarra

Mirtha Esther Vásquez Chuquilín

Distrito Electoral Múltiple, 30 escaños:

Amazonas

José Berley Arista Arbildo (FP)

Ancash

Nilza Merly Chacón Trujillo (FP)

Apurímac

Andrés Avelino Ramos Huilca (JP)

Arequipa

Huber Nilson Flores Suárez (Partido del Buen Gobierno)

Ayacucho

Edison Humberto Morales Ramírez (JP)

Cajamarca

Segundo Leocadio Tapia Bernal (FP)

Callao

Jacques Salomón Rodrich Ackerman (FP)

Cusco

Wilfredo Verano Saravia (JP)

Huancavelica

Joaquín Yauri Tunque (JP)

Huánuco

Serafin Andrés Luján (JP)

Ica

Rafael Gustavo Yamashiro Oré (FP)

Junín

David Julio Jiménez Heredia (FP)

La Libertad

Víctor Seferino Flores Ruiz (FP)

Lambayeque

Alejandro Aurelio Aguinagua Recuenco (FP)

Lima Metropolitana

Francisco José Calixtro Giampietri

María de los Milagros Jackelin Jauregui Martínez Aguayo (RP)

Marco Enrique Miyashiro Arashiro (FP)

Nora Bonifaz Carmona (Partido del Buen Gobierno)

Lima Provincias

Elard Galo Melgar Valdez (FP)

Loreto

Juan Carlos del Aguila Cárdena (FP)

Madre de Dios

Hugo Isaac Cahuana Aymachoque (JP)

Moquegua

Víctor Raúl Cutipa Cama (JP)

Pasco

Percy Herbert Osorio Palpan (JP)

Circunscripción de peruanos residentes en el extranjero

Miguel Ángel Velásquez García (RP)

Piura

Karla Melissa Schaefer Cuculiza (FP)

Puno

José Moisés Chipana Chipana (JP)

San Martín

Víctor Manuel Noriega Reategui (FP)

Tacna

Juana Guissela Ticona Coahila (Partido Cívico Obras)

Tumbes

Héctor José Ventura Angel (FP)

Ucayali

Jorge Velásquez Portocarrero

Asimismo, el organismo electoral oficializó la relación de diputados electos en cada una de las circunscripciones del país. La nueva Cámara de Diputados estará integrada por representantes elegidos en los distintos distritos electorales, según la distribución de escaños establecida tras los comicios generales.

Proclamación de la elección de diputados, por cada una de las circunscripciones:

Amazonas (2 escaños)

Roysser Castro Grandez (FP)

Mery Eliana Infantes Castañeda (FP)

Ancash (5 escaños)

Luzmila María del Carmen Gamarra (FP)

Carlos Alberto Domínguez Herrera (FP)

Daniel Jefferson Varas Seguin (JP)

José Miguel Marcelo Salazar (Ahora Nación)

Edgar Adrián Alvarón de la Cruz (Partido Cívico Obras)

Apurímac (2 escaños)

Jesús Pérez Alccahuaman (JP)

Luz Soto Ferrari (JP)

Arequipa (6 escaños)

Edgar Gonzales Polar (Partido del Buen Gobierno)

Gloria Hirache Pizarro (Partido del Buen Gobierno)

Christian Aranda Vásquez (RP)

Marleny Viviana Arminta Valencia (Ahora Nación)

Amalia Emilia Palomino Pacheco (JP)

Luis Aurelio Masco Cáceres (Partido Cívico Obras)

Ayacucho (3 escaños)

Alejandro José Manay Picalla (JP)

Pilar Sulca Castillo (JP)

Freshman Buitrón Martínez (Ahora Nación)

Cajamarca (6 escaños)

Yennifer Noelia Paredes Navarro (JP)

Gabriel Robertino Gonzales Delgado (JP)

Jessica Roxana Guevara Ramírez (JP)

Juan Amílcar Villanueva Calderón (JP)

Luis Ángel Jibaja Ramos (JP)

Segundo Senovio Ticlla Rafael (FP)

Callao (4 escaños)

Auristela Ana Obando Morgan (FP)

Angel Bruno Bobadilla Galindo (FP)

Carlos Alberto Yalta Sotelo (RP)

Fernando Alberto García Huby (Partido del Buen Gobierno)

Cusco (5 escaños)

Analí Márquez Huanca (JP)

Julián Pérez Mallqui (JP)

Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno)

César Augusto Holguín Loaiza (Ahora Nación)

Heber López Letona (Partido Cívico Obras)

Huancavelica (2 escaños)

Catherin Norma Palomino Casavilca (JP)

Héctor Guillén Valencia (JP)

Nota en desarrollo...