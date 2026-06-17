El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 aceptó la apelación de Juntos por el Perú para pedir la nulidad de los resultados en 1,751 mesas de sufragio en Lima Metropolitana, correspondientes a la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

La apelación fue declarada procedente tras verificarse que la organización política cumplió con todos los requisitos legales. La entidad electoral ordenó enviar todo el expediente al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que será el encargado de decidir en última instancia.

La cantidad de votos en juego en estas mesas se estima en 350 mil, por lo que, si se llegaran a anular, el panorama del conteo de votos podría cambiar.

¿Qué podría suceder?

José Tello, especialista en derecho electoral, indicó que la petición de nulidad formulada por el partido de Roberto Sánchez tiene problemas procesales que conllevarían a su probable rechazo.

Tello señala que el JEE actuó correctamente al admitir la apelación porque se cumplieron los requisitos formales de esa etapa, como la motivación del pedido, la firma de un abogado y el pago de la tasa respectiva.

El partido de Roberto Sánchez solo habría pagado la tasa correspondiente a una sola solicitud de nulidad y no para las 1,751 mesas. Tello consideró que este incumplimiento será un factor decisivo para que el JNE declare improcedente el pedido cuando analice el caso en profundidad.

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“Lo que se va a resolver de fondo es la improcedencia de las nulidades, y ahí están perdidos”, explicó Tello al diario Correo.

El artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones fija causales específicas para este tipo de casos. Tres de los modos estipulados pueden plantearse el mismo día de la elección ante la mesa, mientras que la causal de fraude se presenta directamente ante el Jurado Electoral Especial (JEE).

José Tello precisó que la causal de fraude exige tener pruebas concretas de una orquestación para cometer irregularidades y que no basta con señalar patrones repetitivos o indicios estadísticos.

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El Pleno del JNE podría resolver el pedido de nulidad de Juntos por el Perú la próxima semana y, si se rechaza el pedido, se despejaría el camino para proclamar los resultados en la primera semana de julio.

Con ello, el pronunciamiento del JNE no solo resolverá el fondo de este caso, sino que también permitirá mantener el calendario electoral según lo estipulado y realizarse la proclamación oficial de los resultados, finalizando así el proceso.