Juntos por el Perú busca anular 1,751 mesas en Lima. (Facebook: Roberto Sánchez)
Juntos por el Perú busca anular 1,751 mesas en Lima. (Facebook: Roberto Sánchez)
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Daniel Seclen Parraguez
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, correspondientes a la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

La apelación fue declarada procedente tras verificarse que la organización política cumplió con todos los requisitos legales.

La cantidad de votos en juego en estas mesas se estima en 350 mil, por lo que, si se llegaran a anular, el panorama del conteo de votos podría cambiar.

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¿Qué podría suceder?

José Tello, especialista en derecho electoral,

Tello señala que el JEE actuó correctamente al admitir la apelación porque se cumplieron los requisitos formales de esa etapa, como la motivación del pedido, la firma de un abogado y el pago de la tasa respectiva.

El partido de Roberto Sánchez solo habría pagado la tasa correspondiente a una sola solicitud de nulidad y no para las 1,751 mesas. Tello consideró que este incumplimiento será un factor decisivo para que el JNE declare improcedente el pedido cuando analice el caso en profundidad.

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“Lo que se va a resolver de fondo es la improcedencia de las nulidades, y ahí están perdidos”, explicó Tello al diario Correo.

El artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones fija causales específicas para este tipo de casos.

José Tello precisó que la causal de fraude exige tener pruebas concretas de una orquestación para cometer irregularidades y que no basta con señalar patrones repetitivos o indicios estadísticos.

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El Pleno del JNE podría resolver el pedido de nulidad de Juntos por el Perú la próxima semana y, si se rechaza el pedido, se despejaría el camino para proclamar los resultados en la primera semana de julio.

Con ello, el pronunciamiento del JNE no solo resolverá el fondo de este caso, sino que también permitirá mantener el calendario electoral según lo estipulado y realizarse la proclamación oficial de los resultados, finalizando así el proceso.

Sede JNE en el centro de Lima. Foto: Andina.
Sede JNE en el centro de Lima. Foto: Andina.

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