Los postulantes Carlos Loyola Escajadillo y Amparo Ortega Campana aprobaron la tercera etapa del concurso para elegir al próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al superar los 70 puntos y pasar así a la cuarta y última etapa de entrevista personal.

Tras sustentar sus planos de trabajo ante el pleno de la JNJ, Loyola obtuvo 82.27 puntos y Ortega 79.51. Ambos prometieron, en sus exposiciones de 20 minutos, recuperar la confianza ciudadana en la ONPE y garantizar una gestión eficiente.

La etapa final del proceso será la entrevista personal, programada para el 2 de julio, en donde se conocerá al ganador o ganadora, quien deberá superar los 70 puntos y juramentar al cargo el 3 de julio.

Las propuestas de Loyola

Loyola Escajadillo, ingeniero industrial y doctor en Gobierno y Políticas Públicas, indicó que, de ser elegido, desarrollará una gestión íntegra, meritocrática, con mejora continua y capacidad de resiliencia frente a escenarios complejos.

Explicó que su plan se organiza en tres fases, una de estabilización y recuperación de la confianza para responder a una crisis y mejorar la credibilidad, otra de transformación institucional para modernizar la ONPE y fortalecer sus capacidades, y una tercera de consolidación y sostenibilidad para convertirla en institución electoral de referencia regional.

Sobre el uso de tecnología en los procesos electorales, uno de los puntos débiles en las Elecciones 2026, Loyola precisó que no se realizará ningún gasto en herramientas tecnológicas que no funcionen adecuadamente.

Ante ello, adelantó que no implementará el voto digital en las próximas Elecciones Regionales y Municipales, ni utilizará la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), conformado por equipos informáticos para el escrutinio, hasta que dichos sistemas estén correctamente auditados.

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Las propuestas de Ortega

Amparo Ortega, ingeniera de sistemas y doctora en Administración, propuso una gestión basada en cuatro ejes que son confianza democrática, transparencia y participación ciudadana; excelencia operativa y transformación digital; fortalecimiento del sistema electoral y financiamiento político; y gobernanza, desarrollo e infraestructura.

Explicó que su gestión tendría dos etapas. La primera sería ejecutada en los primeros 90 días y estará enfocada en acciones operativas inmediatas durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, como la creación de un comité ejecutivo de comando y seguimiento, un plan nacional de capacitación para miembros de mesa y un programa de capacitación temprana para personeros.

En la segunda etapa, Ortega fijó como meta 16 proyectos emblemáticos hacia 2030, entre ellos una Plataforma Nacional Única de Transparencia y Participación Electoral, un Centro Nacional de Altos Estudios Electorales y un Centro de Gestión Estratégica de Escucha Activa Electoral.

Asimismo, añadió que se requiere una reorganización institucional que se realizaría desde enero del próximo año, incluyendo la creación de un Centro Nacional de Operaciones Electorales y de un Sistema Nacional de Logística y Trazabilidad de la Cadena de Custodia Electoral.