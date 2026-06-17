Rafael López Aliaga anuncia que postulará a cargo de teniente alcalde de Lima. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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Redacción Gestión
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en una fórmula encabezada por el médico Luis Rubio para las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026.

A través de un comunicado subido a sus redes sociales,

En su pronunciamiento, reiteró que considera ilegítimo el proceso electoral organizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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“Vamos a pelear justamente para desaparecer esta ONPE, este Jurado Nacional de Elecciones que no puede estar cometiendo delito cada 5 años”, mencionó en su video.

y planteó que los senadores trabajen sin percibir algún tipo de remuneración.

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Respecto a

Indicó además que su propuesta municipal apunta a ampliar la asistencia social y los servicios básicos en las zonas más vulnerables de Lima, priorizando el acceso al agua potable y la alimentación.

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“Yo vuelvo a donde he sentido uno de los mayores placeres de mi vida, placeres espirituales, que son los cerros de Lima, donde siento el amor de tantos hermanos que ven con lágrimas el agua cerca de su casa, que ven la ollita común, el comedor popular, el vaso de leche con alimentación y equipamiento”, puntualizó.

El exalcalde de Lima indicó que no asumirá el cargo como senador en el próximo Congreso bicameral. | Foto: Latina
El exalcalde de Lima indicó que no asumirá el cargo como senador en el próximo Congreso bicameral. | Foto: Latina

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