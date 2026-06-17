El excandidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció que buscará regresar a la Municipalidad de Lima postulando como teniente alcalde en una fórmula encabezada por el médico Luis Rubio para las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026.

A través de un comunicado subido a sus redes sociales, el también exalcalde de Lima informó, a su vez, que no asumirá el cargo de senador al que habría sido elegido en las últimas elecciones, y que se encuentra a la espera de la confirmación oficial de las autoridades electorales.

En su pronunciamiento, reiteró que considera ilegítimo el proceso electoral organizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Vamos a pelear justamente para desaparecer esta ONPE, este Jurado Nacional de Elecciones que no puede estar cometiendo delito cada 5 años”, mencionó en su video.

López Aliaga agregó que no necesita los ingresos ni los beneficios del cargo parlamentario y planteó que los senadores trabajen sin percibir algún tipo de remuneración.

Respecto a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre, sostuvo que su postulación a teniente alcalde busca fortalecer un plan de obras de infraestructura y salud, aprovechando la experiencia de Luis Rubio, fundador de los hospitales de la Solidaridad.

Indicó además que su propuesta municipal apunta a ampliar la asistencia social y los servicios básicos en las zonas más vulnerables de Lima, priorizando el acceso al agua potable y la alimentación.

“Yo vuelvo a donde he sentido uno de los mayores placeres de mi vida, placeres espirituales, que son los cerros de Lima, donde siento el amor de tantos hermanos que ven con lágrimas el agua cerca de su casa, que ven la ollita común, el comedor popular, el vaso de leche con alimentación y equipamiento”, puntualizó.