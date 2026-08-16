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Redacción Gestión
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¿Sabía que miccionar en la vía pública puede ser sancionado con multa municipal? Héctor Salvatierra, subgerente de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad de Lima (MML) informó la multa por miccionar en la vía pública subirá de S/ 250 a S/ 750.

Cabe mencionar que orinar en la calle se considera una conducta que afecta la salubridad, limpieza, convivencia y conservación de los espacios públicos. ​

“Actualmente la multa llega a S/ 250, pero en el transcurso de una o dos semanas debe salir la nueva multa, que se está modificando en la ordenanza, a 15 % de la UIT, que viene a ser como S/ 750 aproximadamente”, precisó.

En caso los transeúntes requieran de un servicio higiénico, la Municipalidad de Lima cuenta con unos disponibles en puntos estratégicos como el Mercado Central, Mesa Redonda, Las Malvinas y los corredores peatonales Huallaga, Junín, Ica y Ucayali.

La MML recordó

Acciones

A través de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, la comuna limeña informó que se viene realizando diariamente el lavado y desinfección de más de 120 puntos críticos identificados en el Cercado de Lima, labores que demandan un promedio de 8,000 litros de agua al día

Explicó

Tenemos un equipo de lavado que trabaja las 24 horas del día. El primer turno arranca a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. A partir de las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde tenemos el segundo equipo y luego, otro en horas de la tarde”, señaló Héctor Salvatierra.

Finalmente, el funcionario indicó que estos trabajos permiten atender más de 120 puntos críticos donde personas inescrupulosas hacen un mal uso de las vías públicas.

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