La capital permanecerá bajo situación de emergencia en seguridad ciudadana por al menos dos meses más, tras la aprobación de una nueva prórroga de la medida en un contexto marcado por los altos índices de delincuencia, informó la Municipalidad de Lima.

La extensión fue oficializada mediante la Ordenanza N° 2830, publicada en el Diario Oficial El Peruano, y mantiene vigente la declaración de emergencia y de interés metropolitano en materia de seguridad ciudadana con el fin de continuar las acciones de respuesta frente a la criminalidad.

La medida da continuidad a la declaratoria de emergencia establecida inicialmente mediante la Ordenanza N° 2776, publicada el pasado 24 de octubre, y posteriormente ampliada a través de la Ordenanza N° 2806, difundida el 15 de febrero de este año.

La aprobación de la prórroga fue adoptada tras la evaluación de la Comisión Metropolitana de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, así como de la Comisión de Asuntos Legales del Concejo de Lima, que revisaron la medida antes de su aprobación.