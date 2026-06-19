La Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso una restricción vehicular temporal en el centro de Lima, por orden del alcalde Renzo Reggiardo, según informó la comuna capitalina a través de un comunicado.

La medida regirá desde las 00:00 horas del viernes 19 de junio hasta las 00:00 horas del lunes 22 de junio. La restricción abarcará en el perímetro comprendido por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de diciembre, Miguel Grau, los jirones Paruro, Amazonas y el contorno del río Rímac.

El municipio precisó que la medida busca preservar el orden público y resguardar la integridad del Centro Histórico. Para ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) estará a cargo de las acciones operativas y de control, incluyendo los cierres de accesos y el manejo del tránsito durante las movilizaciones, en coordinación con las distintas unidades operativas de la Municipalidad de Lima.

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La restricción no alcanza a ambulancias, unidades de bomberos, vehículos policiales, vehículos oficiales en cumplimiento de funciones, ni a residentes y propietarios de predios dentro del perímetro señalado. También quedan exceptuados los vehículos que se dirigen a playas de estacionamiento autorizadas y aquellos vinculados a actividades logísticas permitidas.

En el caso del transporte público, Metropolitano y corredores complementarios, la PNP podrá habilitar o limitar su circulación según lo exijan las condiciones de seguridad.

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Esta medida fue emitida ante las movilizaciones anunciadas por el partido Juntos por el Perú, las cuales han sido anunciadas a realizarse en el centro de Lima.

“Se recuerda a la ciudadanía que desde el 2023, por Acuerdo de Concejo 026, el Centro Histórico de Lima es una zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas, al encontrarse catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocido por la Unesco”, se lee en el pronunciamiento.