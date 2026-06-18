La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, manifestó que el 2 de julio se conocerá al ganador o ganadora del concurso público para la selección del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Indicó que ya se han evaluado los planes de trabajo de los dos postulantes que siguen en carrera y también se han publicado las calificaciones de los mismos.

“Ahora lo que continúa es la entrevista, para el día 2 (de julio) ya debemos tener un ganador o ganadora”, manifestó en Tv Perú.

También sostuvo que el nuevo jefe o jefa de la ONPE debe tener un verdadero liderazgo y conocimiento de la institución por dentro, informó la Agencia Andina.

“Debe saber aplicar las competencias, capacidades y habilidades para poder gestionar y, ante una crisis como la acontecida, saber dar las respuestas oportunas, no solamente ante las instancias superiores, porque es el Jurado Nacional de Elecciones quien debe fiscalizarlo, sino también ante la población porque el derecho al voto es sagrado”, expresó.

El cargo para dirigir la ONPE lo disputan Carlos Loyola Escajadillo y Amparo Ortega Campana, tras aprobar la tercera etapa del concurso. (Foto: Jesús Saucedo| GEC)

Asimismo, señaló que cada etapa de este proceso de selección se viene realizando con “absoluta transparencia” y, como muestra de ello, señaló que el examen de conocimiento contó con la participación del fiscal de prevención del delito y de un notario público, quienes estuvieron presentes durante todo el examen.

Conforme a las bases del concurso público para la selección y nombramiento del jefe de la ONPE, la publicación del cuadro de méritos y de los resultados de la votación se efectuará el 02 de julio de este año, mientras que la juramentación deberá realizarse el 03 de julio.

Los dos finalistas para encabezar la ONPE

El cargo lo disputan Carlos Loyola Escajadillo y Amparo Ortega Campana, tras aprobar la tercera etapa del concurso, al superar los 70 puntos y pasar así a la cuarta y última etapa de entrevista personal.

Tras sustentar sus planos de trabajo ante el pleno de la JNJ, Loyola obtuvo 82.27 puntos y Ortega 79.51.Ambos prometieron, en sus exposiciones de 20 minutos, recuperar la confianza ciudadana en la ONPE y garantizar una gestión eficiente.