La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un comunicado donde informa sobre la recepción de actas electorales generadas en mesas de sufragio instaladas fuera del Perú y precisa que el marco legal para el voto de los peruanos en el extranjero no ha sido modificado.

“Los lineamientos aprobados mediante Resolución Jefatural N° 000090-2026-JN/ONPE y publicado en el diario El Peruano, tienen carácter operativo y procedimental, y su finalidad es regular la organización y ejecución de las actividades electorales en el exterior en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dichos lineamientos no modifican la Ley Orgánica de Elecciones ni contraviene el principio de intangibilidad aplicable a las normas con rango de ley”, manifestó la ONPE.

Del mismo modo, señaló que ante una solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, “no se utilizó el aplicativo en la Segunda Elección Presidencial 2026, manteniéndose el traslado convencional, tal como se había hecho en anteriores procesos”.

#ONPEinforma | Ante versiones difundidas sobre las actas electorales provenientes del extranjero, precisamos los procedimientos de traslado y recepción aplicados durante la Segunda Elección Presidencial 2026, así como sobre el marco normativo correspondiente.#SEP2026 pic.twitter.com/n8iEe92ax5 — ONPE (@ONPE_oficial) June 17, 2026

También informó que entre el lunes 8 y el miércoles 10 del presente mes se realizó el traslado de todo el material electoral de acuerdo con los “Lineamientos para las Actividades Electorales en el Extranjero - Segunda Elección Presidencial 2026”, emitidos por la ONPE y referidos a las actividades electorales desarrolladas bajo responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus oficinas consulares.

Añadió que desde el año 2016, la ONPE emite lineamientos para las actividades electorales en el exterior cada vez que se realizan elecciones generales.

“Estas disposiciones administrativas permiten organizar y ejecutar adecuadamente el proceso electoral fuera del territorio nacional”, finaliza el pronunciamiento de la ONPE.