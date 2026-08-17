El arroz es esencial –y prácticamente insustituible– en la cocina peruana, así que las alteraciones que el Fenómeno de El Niño (FEN) está ocasionando en dicho cultivo se han trasladado al precio y a una mayor importación. El INEI informó que en junio, la producción de arroz cáscara cayó 45.56%, respecto del mismo mes del 2025, debido al impacto de lluvias por encima de niveles normales y temperaturas cálidas, lo que propició la presencia de plagas y enfermedades. El FEN costero también perjudicó la cosecha de aceituna, café, palta, cebolla y trigo, entre otros, lo que demuestra que también golpea fuerte en sierra y selva.

Las menores cosechas dieron como resultado una contracción de 12% en el subsector agrícola, mientras que el PBI del sector agropecuario decreció 8.12% (en mayo, registró un aumento de apenas 0.10%). Los mayores perjudicados no son los consumidores sino los agricultores arroceros, tal como ya estaba ocurriendo con los pescadores desde mayo, situación que siguió empeorando en junio, pues la extracción de anchoveta cayó 99.86% –o sea, ya abandonó las aguas peruanas–. Una pesca casi nula de anchoveta incide negativamente en la producción de harina y aceite de pescado, rubros que figuran en el subsector fabril primario. Encima, la minería metálica también se contrajo, pero por factores ajenos al FEN.

En suma, el PBI de cuatro sectores cayó en junio –agro, pesca, manufactura y minería e hidrocarburos–, lo que resultó en un crecimiento del PBI total de 1.75%, con lo que la economía peruana tuvo un segundo mes de desaceleración. Los sectores mencionados representan, en conjunto, el 38% del PBI total, aunque hay que recordar que la ponderación corresponde a la estructura que tenía la economía nacional el 2007, que sigue siendo el año base y que debió actualizarse hace años (Gestión 25/05/2026). El INEI parece haber tomado nota, pues ya formó un equipo para realizar esa actualización. Habría que esperar que el MEF incluya esa tarea en el proyecto de Presupuesto Público 2027.

El crecimiento anualizado del PBI (3.54%) aún se encuentra dentro de las proyecciones para este año del MEF (3.2%) y del BCR (3.4%), aunque el titular de Economía ha señalado que tasa podría llegar a 4%, lo que está muy por encima de todos los cálculos de analistas, entidades financieras y empresas. Por cierto, las expectativas empresariales siguieron optimistas en julio, según la encuesta mensual que realiza el BCR, pero se redujeron ligeramente en dos rubros: la situación a 12 meses de la empresa del encuestado y de su sector.