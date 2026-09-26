El trabajador deberá respetar el periodo de vacaciones, pues tomarse más días de descanso que los acordados puede implicar sanciones graves. Imagen referencial: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Los trabajadores en el Perú tienen derecho a contar con 30 días de vacaciones por cada año de labores. La fecha en que se tomarán las vacaciones se fija tras un acuerdo entre las partes, es decir, entre el trabajador y el empleador.

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