"Después de más de 30 años hablando de cómo despedir bien, todavía me cuesta entender que sigamos haciéndolo tan mal", escribe Ines Temple. (Foto: iStock)
"Después de más de 30 años hablando de cómo despedir bien, todavía me cuesta entender que sigamos haciéndolo tan mal", escribe Ines Temple. (Foto: iStock)
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Ines Temple
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Después de más de 30 años hablando de cómo despedir bien, todavía me cuesta entender que sigamos haciéndolo tan mal.

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