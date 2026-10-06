La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el último jueves entregar facultades legislativas al Ejecutivo. Tras ello, la Junta de Portavoces de la Cámara Baja informó que este dictamen entró a la agenda del Pleno que se reunirá el este martes 6 de octubre.

Ese mismo día desde Fuerza Popular adelantaron que presentarían un dictamen en minoría que complemente algunos temas, como fortalecer la labor de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado, algo requerido también por el premier Luis Galarreta.

Precisamente, los diputados Jaime Abensur y Arturo Alegría, de Fuerza Popular, presentaron hoy el dictamen en minoría La propuesta plantea otorgar 50 de las 66 facultades requeridas por el Gobierno e incluir un marco legal para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad, según explicó Abensur en Canal N.

La iniciativa legislativa fue dada a conocer ante la Comisión de Constitución y Reglamento antes de su discusión en la sesión del pleno de la Cámara de Diputados.

La medida busca otorgar herramientas normativas para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad, un punto que fue excluido del texto alcanzado por consenso entre otras bancadas parlamentarias.

El texto en minoría responde a la necesidad de atender las demandas ciudadanas en materia de orden interno y combate a la delincuencia. La formulación del documento alternativo pretende sensibilizar a las demás agrupaciones políticas representadas en el Parlamento para incluir estas disposiciones durante la votación general del proyecto de ley.

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Propuestas normativas e intervención de las Fuerzas Armadas

El dictamen en minoría impulsado por Jaime Abensur contempla mecanismos normativos enfocados en el uso de herramientas tecnológicas para combatir el crimen organizado. Entre las medidas específicas incluidas se encuentra el marco legal para la geolocalización de dispositivos y la exigencia a las empresas de telecomunicaciones para que faciliten información relevante a las autoridades competentes.

Según explicó Jaime Abensur, el texto consensuado por la mayoría parlamentaria dejó fuera tanto el rol operativo de las Fuerzas Armadas como el acceso a la información telefónica por parte de las empresas prestadoras de servicios. Por ello, la postura de los firmantes del dictamen alternativo es respaldar la concesión de facultades bajo reservas respecto al texto original.

Precisamente, los diputados Jaime Abensur y Arturo Alegría, de Fuerza Popular, presentaron hoy el dictamen en minoría (Foto: Congreso)

Sobre el procedimiento parlamentario, Abensur explicó que primero se sustentará el dictamen en mayoría y luego el dictamen en minoría. Señaló que esperan que, durante el debate, puedan incorporarse algunos de los puntos planteados en su propuesta.



