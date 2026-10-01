La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría entregar facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori, tras días de debate en los que parecían no encontrar un punto de acuerdo.

Con 13 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, el grupo de trabajo validó que el Poder Ejecutivo pueda legislar en asuntos referidos a enfrentar la inseguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño (FEN).

Así, tal cual como lo explicó Giannina Avendaño (Juntos Por el Perú), presidenta de esta comisión, la propuesta pasará al Pleno de la Cámara de Diputados, que está convocado ya para el próximo martes 6 de octubre. Solo si es aprobada en esta instancia, pasará al Senado.

Propuesta aprobada nació de 4 bancadas

Durante el debate, Heber López, diputado del partido Obras y secretario de este grupo parlamentario, dejó en claro que la iniciativa que terminó aprobándose era un “extracto” de las 66 facultades legislativas originales que solicitó el gobierno.

Específicamente, se optó por votar un texto sustitutorio que agrupaba propuestas de 4 bancadas: Renovación Popular (RP), Obras, Partido del Buen Gobierno (PBG) y Ahora Nación (AN). El documento acordado incluye 18 puntos, 6 de ellos referidos al combate de la inseguridad ciudadana y otros 12 a frenar el FEN.

La iniciativa fue saludada, en parte, por las dos bancadas que disputaron la segunda vuelta presidencial: Fuerza Popular (FP) y Juntos Por El Perú (JP).

Mesa directiva de la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados. (Foto: Hugo Pérez / El Comercio).

“Hay puntos importantes, pero uno de los grandes desafíos es tener mecanismos inmediatos para luego que ocurra el FEN tenga herramientas efectivas para ayudar a mypes, emprendedores, agricultores, y se ha eliminado todo tipo de facultad. Es un avance, seguro que sí, pero es absolutamente ineficiente para los grandes desafíos que tiene el Estado en este momento”, dijo, por ejemplo, Arturo Alegría, de FP.

JP, por su parte, instó al Senado a precisar si respetarán la decisión de la Cámara de Diputados. Aparte, criticaron que el Ejecutivo diga que no puede enfrentar los problemas del país sin las facultades delegadas.

“El Ejecutivo insiste en no tener capacidad para enfrentar la inseguridad. Advertimos que quienes otorguen este caballo de Troya, que tiene una puerta trasera para un gobierno de excepción, tendrán que asumir responsabilidad por ello”, sostuvo Ernesto Zunini.

¿Qué fue lo que se aprobó?

De acuerdo al texto sustitutorio de consenso planteado por las bancadas Obras, PBG, AN y RP, respecto al FEN, existen diversas formas de intervención.

Entre ellas destacan las siguientes:

Facultar al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para disponer y ejecutar, de manera directa y excepcional, la entrega de bienes de ayuda humanitaria durante los primeros 15 días calendario contados desde la ocurrencia de una emergencia o desastre, priorizando la atención de la población afectada en situación de vulnerabilidad.

Fortalecer el Sistema Integrado de Estadística Agraria y el Padrón de Productores Agrarios mediante interoperabilidad con las plataformas sectoriales, exclusivamente para planificación, información productiva y de mercados, focalización de servicios y alertas tempranas.

Aprobar medidas para optimizar y agilizar la liberación de interferencias necesarias para la ejecución de obras de infraestructura, incluyendo la exoneración de las empresas prestadoras de servicios públicos y de los particulares titulares de interferencias de solicitar autorizaciones municipales para la ejecución de los trabajos de liberación de interferencias.

Modificar la Ley N° 29230, que regula las Obras Por Impuestos en al menos 4 extremos.

En el caso del combate a la inseguridad ciudadana, son 6 los ítems aprobados por la Comisión de Constitución de Diputados. Aquí un resumen:

Modificar los Decretos Legislativos N.° 1350 y N.° 1130; así como las leyes N.° 26574 y N.° 32421, que crearon Migraciones como entidad y las normativa referida a la nacionalidad peruana.

Modificar los Decretos Legislativos N° 1182, 1338 y 1688 para fortalecer la identificación, localización y geolocalización de equipos terminales móviles y dispositivos similares usados para cometer delitos.

Modificar el Decreto Legislativo N.º 1348, Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

Modificar extremos del Código Penal, el Código de Ejecución Penal, Ley de Delitos Informáticos, etc.

¿Qué proceso seguirán ahora las facultades delegadas?

Según lo que indicaron los propios diputados de la Comisión de Constitución, el texto acotado aún debe ser aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, para luego caer en manos del mismo grupo de trabajo, pero a nivel del Senado.

El Reglamento del Senado establece que la cámara alta puede aprobar la propuesta legislativa remitida por Diputados, modificarla o rechazarla. También señala que las modificaciones no pueden desnaturalizar la propuesta legislativa remitida por la Cámara de Diputados.

El Pleno del Senado de la República será la última instancia en la que se analizará el pedido de delegación de facultades del Gobierno de Keiko Fujimori. Foto: Congreso.

Aunque, según constitucionalistas consultados por Gestión previo a este debate en Diputados, no se precisa expresamente qué ocurre cuando Diputados aprueba solo una parte de la propuesta, como ha terminado pasando.

“El Senado, conforme a la reforma aprobada por el Congreso anterior (2021-2026), sólo tiene competencia para revisar una ley, si ésta ha sido aprobada por Diputados”, señaló Luciano López. Según explicó, la Constitución no precisa si esa aprobación debe ser total o parcial.