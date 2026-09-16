La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso del Perú aprobó, por mayoría, no otorgar la delegación de facultades al Gobierno de Keiko Fujimori que había solicitado para atender la emergencia del Fenómeno El Niño (FEN) y la inseguridad ciudadana, entre otros asuntos.

Con 9 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, los 16 diputados que asistieron a la sesión aprobaron el informe técnico que la Comisión presidida por José Marcelo, diputado de Ahora Nación, recomendaba no darle esta facilidad al Ejecutivo.

Rosangella Barbarán, diputada de Fuerza Popular, intentó sin éxito evitar que se produzca este hecho, pero no contó con el apoyo del grupo de trabajo.

Fujimorismo planteó 2 cuestiones previas

Como se recuerda, en su sesión del lunes, la Comisión dejó en suspenso esta votación, luego de intentos de FP por votar por separado los “puntos de discordia” que tenían con los diputados de oposición. El desacuerdo principal giraba en torno a la eliminación de los topes a la tasas de interés bancarias.

Sin embargo, no fue aprobada esta solicitud y quedó pendiente su votación para la reunión de este miércoles. A pesar del resultado final de hoy, antes Barbarán buscó apoyo para sustentar un informe técnico que sí sugería entregar facultades al gobierno, vía una cuestión previa.

Sin embargo, al igual que pasó el lunes, la solicitud fue desestimada con 10 votos en contra de 17 totales.

Rosangella Barbarán, diputada fujimorista, es vicepresidenta de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. (Foto: Congreso).

No contenta con eso, Barbarán solicitó que se reabra el debate, pedido al que Marcelo accedió. La diputada fujimorista aprovechó la oportunidad para cuestionar el proceder de sus colegas.

“Quienes voten en contra, son personas que simple y sencillamente no les interesa el país, al negar el pedido de facultades”, reclamó la diputada.

Luego, Barbarán presentó una segunda cuestión previa, esta vez con el objetivo de votar por separado los extremos del pedido de facultades en los que no había acuerdo. Según dijo, eran 16. Pero este pedido también fue rechazado por la Comisión con 11 votos en contra, para luego aprobar por mayoría no dar las facultades al Ejecutivo en todos sus extremos.