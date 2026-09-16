Ahora Nación, bancada a la que pertenece José Marcelo, dirige las dos comisiones de Economía del Congreso bicameral. Foto: Congreso de la República.
Ahora Nación, bancada a la que pertenece José Marcelo, dirige las dos comisiones de Economía del Congreso bicameral. Foto: Congreso de la República.
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Redacción Gestión
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La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso del Perú aprobó, por mayoría, no otorgar la delegación de facultades al Gobierno de Keiko Fujimori que había solicitado para atender la emergencia del Fenómeno El Niño (FEN) y la inseguridad ciudadana, entre otros asuntos.

Rosangella Barbarán, diputada de Fuerza Popular, intentó sin éxito evitar que se produzca este hecho, pero no contó con el apoyo del grupo de trabajo.

Fujimorismo planteó 2 cuestiones previas

Sin embargo, no fue aprobada esta solicitud y quedó pendiente su votación para la reunión de este miércoles. A pesar del resultado final de hoy, antes Barbarán buscó apoyo para sustentar un informe técnico que sí sugería entregar facultades al gobierno, vía una cuestión previa.

Sin embargo, al igual que pasó el lunes, la solicitud fue desestimada con 10 votos en contra de 17 totales.

Rosangella Barbarán, diputada fujimorista, es vicepresidenta de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. (Foto: Congreso).
Rosangella Barbarán, diputada fujimorista, es vicepresidenta de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. (Foto: Congreso).

No contenta con eso, Barbarán solicitó que se reabra el debate, pedido al que Marcelo accedió. La diputada fujimorista aprovechó la oportunidad para cuestionar el proceder de sus colegas.

“Quienes voten en contra, son personas que simple y sencillamente no les interesa el país, al negar el pedido de facultades”, reclamó la diputada.

Luego, Barbarán presentó una segunda cuestión previa, esta vez con el objetivo de votar por separado los extremos del pedido de facultades en los que no había acuerdo. Según dijo, eran 16. Pero este pedido también fue rechazado por la Comisión con 11 votos en contra, para luego aprobar por mayoría no dar las facultades al Ejecutivo en todos sus extremos.

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