Paul Romero es presidente de la Asociación de Empresas Familiares del Perú desde el 2021. (Crédito: Difusión)
Paul Romero es presidente de la Asociación de Empresas Familiares del Perú desde el 2021. (Crédito: Difusión)
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Ani Lu Torres
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El próximo 15 de octubre, PwC Perú, G de Gestión y la Asociación de Empresas Familiares (AEF) reconocerán a las compañías familiares más admiradas del país en el marco del premio EMA Empresas Familiares 2026. Paul Romero, presidente de la AEF desde 2021, analiza en esta entrevista cómo llegarán al 2027 las 300 firmas que agrupa la asociación. El ejecutivo observa una mayor disposición a diversificar, salir al exterior, invertir en tecnología y financiar procesos de crecimiento inorgánico.

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