Sobre el camino avanzado y los desafíos por delante conversó en exclusiva con Gestión, Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam, quien aseguró que la liquidez de esas bolsas podría multiplicarse con el mercado integrado. La entrevista se realizó en el marco del Congreso Regional del Mercado de Capitales nuam Asobolsa 2026.

¿Qué falta para poder lograr la integración completa de nuam?

Creo que el mensaje fundamental es todo lo que hemos avanzado. Si miras dos años atrás, la distancia es enorme, hemos recorrido mucho. Lo dijeron los reguladores (de Perú, Chile y Colombia) durante el evento, son procesos complejos. Cada país tiene no solo su propia realidad, sino su propia historia. Pero ya lo que hemos construido es extraordinario. Hoy los tres países estamos operando sobre la misma plataforma de negociación de acciones.

Los reguladores vieron la propuesta (de nuam), la aceptaron, la entendieron y la aprobaron. Diría que ese es un hito realmente importante.

¿Cuál es el siguiente paso?

Para la siguiente etapa se necesitan habilitaciones normativas. Tanto en Chile como en Colombia ya se han dado pasos muy contundentes en esa dirección y el superintendente (Juan Pichihua, de la SMV) comentó que también en Perú se aprobó el proyecto de norma para crear la cámara de compensación que faltaba.

Si logramos cumplir lo programado, hacia mediados del año entrante deberíamos estar en capacidad de ofrecerle a todos los participantes de la región y de fuera de la región el acceso a un mercado único.

¿Y qué incorporaciones adicionales sugeriría, por ejemplo, en el marco normativo?

Ojalá la visión de un mercado de capitales integrado sea adoptada como una visión de país en los tres mercados. Es decir, que los gobiernos lo adopten como el camino a seguir.

Chile nos está dando nuevamente una señal muy potente de compromiso absoluto con su mercado de capitales. Acaban de aprobar una ley tributaria que hace a Chile muy competitivo. (Chile) nos está poniendo la valla muy alta y ojalá los otros países homologuemos lo que se pueda homologar.

Pero (también) hay otras cosas donde Chile se está poniendo al día. Por ejemplo, Perú y Colombia tienen el mismo tratamiento tributario para los valores nacionales y extranjeros (que listan en sus bolsas, y Chile recién lo está estableciendo).

Recientemente, se aprobó el proyecto de norma para crear la cámara de compensación en Perú para la bolsa de valores. (foto: Jorge Cerdán/GEC)

Si tuviera que escoger dos medidas a implementar por Perú para avanzar en la integración de nuam, ¿cuáles serían?

Sería ideal que Perú elimine el impuesto (a la renta) del 5% sobre las ganancias de capital, pero nuestro compromiso es mucho más grande que eso.

Algunos especialistas dicen que los impuestos no afectan, pero otros afirman que sí definen la competitividad de una inversión. ¿Cuál es su posición?

Ese es un terreno muy complejo porque un tratamiento tributario favorable no garantiza que (el mercado o sector objetivo) vaya a ser exitoso.

El caso de Chile nos enseña. El país tuvo muchos años un tratamiento tributario preferencial (a las ganancias de capital). Pero pusieron impuestos en el año 2022 y afectó adversamente el mercado. Hoy Chile está diciendo: nos equivocamos. Ese es un mensaje muy contundente.

¿Cuánto pagará de impuestos un peruano que invierte en Chile o Colombia?

Si un peruano invierte en una acción de Colombia, como existe el tratado de la CAN no solo de doble imposición sino de protección de inversiones, la tasa definitiva (sobre las ganancias de capital) es cero (la misma que se aplica a un colombiano por operar en la bolsa de su país).

Si el peruano invierte en Chile, la ganancia debe incorporarse en sus ingresos y pagar el tributo del 5%. Ahora, si el inversionista ve buenas oportunidades de invertir en Chile (la tasa) está bien, pero si ese impuesto es 15% o 20% con seguridad va a ser un gran desincentivo. Entonces, (seria) ideal para que seamos competitivos en los tres países (que) ojalá también sea tasa cero en Perú. Ese sería el camino.

(Las ganancias de capital en la Bolsa de Colombia no pagan impuesto a la renta, si no se vende más del 3% de las acciones en circulación de la empresa en un mismo año. En Chile, esas ganancias quedarán exentas de impuestos desde el 2027, tras aprobarse la eliminación de la tasa del 10%)

Entonces, ¿el impuesto a la ganancia de capital no existe en Colombia, se eliminará en Chile y solo en Perú quedará la tasa de 5%?

Exacto

Liquidez

En el inicio de las operaciones integradas, ¿qué tanto podrían aumentar la liquidez y operaciones en el mercado?

Este esfuerzo es tan grande que ojalá el resultado sea que se multiplique por dos o por tres en un horizonte relativamente breve. De hecho, en los últimos 24 meses las bolsas de Chile, Colombia y Perú han sido de las más rentables del mundo.

Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC

Operaciones integradas en 12 meses

Las operaciones integradas, con las que un corredor de bolsa peruano podrá adquirir una acción chilena o colombiana como si estuviera operando en la BVL, se empezarían a ver en 12 meses, según Juan Pablo Córdoba, de nuam.

“Parados donde estamos hoy, a 12 meses vista, es totalmente factible (lograr las operaciones integradas de acciones). Ahora, deben aprobar reglamentos en los tres países, los clientes y la tecnología de los clientes (las SAB) debe estar lista. Pero si me proyecto a 12 meses, es viable”, afirmó.

En anterior entrevista, dijo que durante la primera mitad del 2027 los reguladores estarían en condición de habilitar las transacciones cruzadas.

SOBRE EL AUTOR Víctor Melgarejo Director periodísto (e) | Editor central, Ing. Economista de la UNI, diplomado en comunicación en la UDEP y estudios en Centrum. Más de 20 años de experiencia profesional en periodismo económico y comunicación, en negocios, finanzas y economía.