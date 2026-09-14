Acciones. Los tres países ya operan con la misma plataforma de negociación, resaltó Córdoba.
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Víctor Melgarejo
mailVíctor Melgarejo
Guillermo Westreicher Herrera
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La prevista integración de las bolsas de Perú, Chile y Colombia, unidas en el holding nuam, viene demandando una serie de innovaciones tecnológicas, pero también cambios en normas de parte de los reguladores de cada país, ¿cómo va el ambicioso proyecto?

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