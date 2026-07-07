Proyecciones. Analistas revisaron al alza precio objetivo de mayoría de acciones en la plaza limeña. Composición: Gestión
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) acumuló una rentabilidad de 28.3% en soles (y 26.6% en dólares) durante el primer semestre, ¿qué la impulsó?

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