Ese desempeño se explicó principalmente por empresas de los sectores minero, financiero y de consumo.

De ese modo, la BVL se ubicó entre las de mejor desempeño de América Latina al registrar su mejor primer semestre desde el 2017. Ese resultado superó el rendimiento promedio registrado por los mercados latinoamericanos (12%) y emergentes (25%).

El retorno del mercado fue impulsado primordialmente por el comportamiento de compañías mineras, financieras y de consumo, que lideraron las ganancias del semestre. Entre estas destacaron Nexa, Intercorp y Credicorp, cuyas acciones registraron una revalorización de hasta 99%, como reflejo de la recuperación de sus perspectivas de negocio y la mayor confianza de los inversionistas en el potencial de crecimiento de esas compañías, según la bolsa.

La BVL se ubicó entre las de mejor desempeño de América Latina. Foto: Jorge Cerdán/GEC

Sectores sensibles

Los sectores más sensibles al ciclo económico y político son minería y finanzas, es decir, su perspectiva depende de la “actitud” que se espere del gobierno respecto de estos, explicó Luis Eduardo Falen, docente de la Universidad del Pacífico.

“Se espera que (con el nuevo Gobierno) haya una mayor promoción de la inversión privada, y minera en particular, y todo ello ha generado un ánimo que se ha visto reflejado en el desempeño de los principales índices (de la BVL)”, añadió.

Respecto de Nexa, mencionó que se favorece, en general, de las perspectivas sobre los metales, pese a un declive reciente principalmente en los precios del oro y la plata.

Durante los primeros seis meses del año, los inversionistas enfrentaron episodios de volatilidad asociados a las tensiones geopolíticas internacionales, incertidumbre sobre la trayectoria de las tasas de interés en las principales economías y el proceso electoral local.

“En un entorno de mayor incertidumbre, la bolsa peruana volvió a demostrar que cuenta con compañías competitivas, con fundamentos sólidos y capacidad para generar valor de largo plazo”, afirmó Julio Plácido, gerente comercial de corredoras y fondos de nuam.

El sector minero es uno de los que viene ganando más en la BVL. (Foto: Andina)

Revisiones al alza

El optimismo del mercado también se plasma en las perspectivas de los analistas. En el semestre, las áreas de research de las Sociedades Agentes de Bolsa revisaron al alza los precios objetivo de 18 de las 21 empresas bajo su cobertura, detalló la BVL.

Falen refirió que esos reajustes en los precios objetivo de las compañías en cobertura se explican porque las proyecciones de los indicadores macroeconómicos del país son, en general, positivas y se reflejan en todos los sectores.

“Vemos un contexto global con mercados emergentes favorecidos, precios de los metales que se mantienen en niveles elevados. Si bien ha comenzado a caer el precio del oro (por ejemplo), la perspectiva, en general, es buena para los metales básicos como el cobre por los nuevos sectores que están emergiendo en la economía global (como la inteligencia artificial)”, agregó.

Pasos clave

Los pasos clave que vienen dando las empresas de la BVL que más se han revalorizado durante el primer semestre del año son los siguientes: En abril trascendió que el accionista mayoritario de Nexa, Votorantim, negocia la venta de su participación en la minera.

En el caso de Intercorp, se informó recientemente que emitiría bonos senior por US$ 350 millones. Los fondos se utilizarán para refinanciar la deuda contraída para adquirir una participación adicional del 14% en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), según la clasificadora de riesgo Fitch.

En lo que concierne a Credicorp, hace algunos meses se conoció que Dionisio Romero, quien dejó la presidencia del Grupo Romero en diciembre del 2025, abrió una universidad en Estados Unidos.