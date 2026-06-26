Los inversionistas están buscando empresas relacionadas con la cadena global de la industria de la inteligencia artificial. (Foto: tondone/iStock)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Tras el quiebre observado en marzo en los mercados financieros, a raíz de la guerra en Irán, los rendimientos de las inversiones se recuperan e incluso superan niveles anteriores a esa crisis. Ello se refleja en los activos disponibles para los peruanos, aunque un grupo de ellos sobresale, ¿cuál es la foto al final del mes pasado?

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