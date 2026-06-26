Al analizar de forma individual las opciones de inversión, el ranking de MC&F e IFEL revela que entre enero y mayo de este año, la opción que más ganó fue un fondo mutuo que invierte en acciones asiáticas (31.4% de rentabilidad).

Dicho fondo destina un 36.1% a tecnologías de la información. Además, si se desglosa por las acciones en las que apuesta, el 10.3% del portafolio lo invierte en Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) y un 8.5% a Samsung Electronics.

TSMC es fabricante de chips semiconductores y proveedora de gigantes como Apple, Nvidia, y AMD Advanced Micro Devices (AMD).

“Está siendo un buen año, impulsado por todas las expectativas de demanda de inteligencia artificial (IA), y sobre todo, la demanda que van a tener los semiconductores”, señaló Marco Contreras, jefe de research de Kallpa SAB.

Contreras refirió que la casa de bolsa hace seguimiento a un ETF (fondo cotizado en bolsa) específicamente de semiconductores a nivel global y solo este año ese instrumento ya ha ganado 84%, destacó.

TSMC es fabricante de chips semiconductores. (Foto: AFP/imagen referencial)

Fabricantes

“El inversionista está buscando no solo los nombres que ya conocemos en Estados Unidos (las grandes tecnológicas), sino empresas relacionadas con la cadena global de la industria de la inteligencia artificial y esos nombres están principalmente en Asia”, enfatizó Luis Eduardo Falen, docente de la Universidad del Pacífico.

El economista mencionó que existen muchos fabricantes de servidores, memorias y componentes electrónicos que se ubican en Asia, particularmente en Taiwán y Corea del Sur, donde el sector tecnológico viene siendo el más beneficiado en la búsqueda de rentabilidad.

El índice de Corea (Kospi) acumula un alza de 107% en lo que va del 2026, mientras que el índice Taiex de la plaza de Taiwán viene escalando 58%.

“Dado que la percepción es que el valor (de las Siete Magníficas) ha subido exponencialmente en los últimos años, los inversionistas buscan hoy nuevas empresas relacionadas con el sector de semiconductores e inteligencia artificial. Y además ese rubro no se ha visto tan perjudicado (como otros) por el tema de la guerra de Medio Oriente”, añadió Falen.

Si bien la IA hoy está en ‘boom’ eso no significa que siempre será así. Analistas enfatizan que ganancias en el presente no garantizan beneficios futuros.

Índices locales

Luego de ese fondo mutuo, destacan en los siguientes lugares del podio opciones vinculadas a la renta variable (acciones) peruana.

Así, resalta el índice selectivo de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el índice general, y un ETF que invierte en acciones locales. Cada uno rindió 29.7% 26.6% y 24.44%, respectivamente, en los primeros cinco meses del año.

La bolsa peruana se beneficia del ciclo favorable de los precios de los metales. Al cierre de mayo, había acumulado un rendimiento de 26.62% y recibió un impulso adicional con la prevista elección de la candidata considerada promercado.

En contraste, los instrumentos que más perdieron a mayo último fueron tres fondos mutuos: uno de acciones de India (-10.2%), uno de nota estructurada (-8.8%) y otro de deuda privada global (-3.9%).

Dólar

En lo que va del año, los instrumentos financieros evaluados por MC&F e IFEL reportaron una ganancia de 4.5% en promedio.

Asimismo, el 30.9% de las opciones obtuvo rendimientos por encima de la inflación acumulada (3.3%). Es decir, siete de cada 10 no lograron ganar más que la inflación, por lo que acarrearon una pérdida de poder adquisitivo en el inversionista.

Los instrumentos denominados en dólares registraron ligeramente un mejor desempeño con ganancias de 4.6% en promediio, mientras que los consignados en soles, 4.5%.

Lo anterior se da en un contexto en el que el dólar subió 1.5% frente al sol hasta mayo. Al cierre de esta nota, el billete verde se apreciaba 1.4% en el año.

Falen opinó que este año no se observa que el precio del dólar sea determinante para el desempeño de los instrumentos financieros.

Al cierre de mayo, 13 instrumentos (de los 285 estudiados) arrojaron pérdidas.

Como categoría, los fondos mutuos registraron ganancias de 4.6% en promedio. No obstante, muestran una dispersión considerable en sus resultados, pues estos oscilan entre -10.2% y 31.4%.

Al cierre de mayo, la BVL había acumulado un rendimiento de 26.62%. Composición: Gestión

Inflación y tasas de interés

Los valores de renta fija (bonos y otros títulos representativos de deuda) en dólares alcanzaron un desempeño positivo de 4.0%, en promedio, entre enero y mayo del 2026, según MC&F e IFEL. Los denominados en soles, lograron un retorno de 3.8% como media.

Los depósitos a plazo en dólares de las entidades financieras obtuvieron rendimientos ligeramente mejores que en soles. La rentabilidad en la divisa estadounidense fue de 2.4%, mientras que en moneda nacional fue de 1.7%, según la consultora.

Sobre las perspectivas a futuro, Luis Eduardo Falen, de la UP, advirtió lo siguiente: “Lo más probable es que siga manteniendo el entusiasmo de los inversionistas. Están viendo, por un lado, la industria de semiconductores, pero también el tema de la inflación. Hay que tener claro que, aunque se podría restablecer el transporte en el estrecho de Ormuz, las consecuencias de haber estado tanto tiempo cerrado se van a mantener los próximos meses”.

En tal sentido, recordó que en la primera conferencia de Kevin Warsh al mando de la Fed, él mostró una postura más ‘hawkish’ de lo esperado, es decir, con una línea más proclive a controlar la inflación de lo previsto.

Contreras, por su parte, hizo referencia a que, a nivel global, la tasa de interés de referencia de la Fed y la inflación serán factores claves a monitorear por los inversionistas.

El valor más rentable del ranking, el fondo mutuo que invierte en IA, rindió aproximadamente 18 veces más que el promedio de los depósitos en soles en bancos (31.4% frente a 1.6%).

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.