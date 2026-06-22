La participación de los extranjeros en los bonos soberanos del Perú subió este año de 43% a 45% del total de esos papeles de deuda en circulación. (Foto: Andina)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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Despejado el panorama electoral, las perspectivas de los inversionistas sobre el mercado local se tornaron más auspiciosas y se traducen en una mayor demanda por los activos financieros peruanos, ¿qué datos se observaron?

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