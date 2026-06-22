Tras el balotaje, los gestores de portafolios y bancos internalizaron que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, será proclamada como vencedora a mediados de julio por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En realidad, empezaron a proyectar este desenlace al día siguiente de la segunda vuelta, poco después de que la ONPE contabilizara el 93% de los votos y mostrara que las actas aún por escrutar favorecían a la conservadora sobre su oponente, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

Apetito

Quedaban a un lado, así, los resquemores que despertaron el socialista y sus propuestas de mayor intervención estatal en la economía y de convocar a una asamblea constituyente. Con esa distensión, el riesgo país, es decir, el que los inversionistas internacionales perciben sobre el Perú bajó rápidamente, como adelantó Gestión (15.06.2026).

En el nuevo escenario, en el que los participantes del mercado anticipan que la derechista mantendrá el modelo económico liberal vigente desde los 90, el menor riesgo ha reactivado el apetito por los títulos valores domésticos.

En S/ 7,000 millones aumentan este año, hasta junio, las inversiones de extranjeros en bonos del Gobierno (soberanos), señaló el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, al dar cuenta de un mayor apetito de compra de los papeles peruanos por parte de los foráneos.

“Ha crecido la participación de los tenedores de bonos extranjeros, incluso lo hemos visto un poco más esta semana”, dijo.

La participación de los extranjeros en dichos bonos sube este año de 43% a 45% del total de esos papeles de deuda en circulación, según el instituto emisor.

En S/ 7,000 millones aumentaron este año, hasta junio, las inversiones de extranjeros en bonos del Gobierno, según el BCR. Composición: Gestión

Punto de mira

Ante esa mayor demanda, la tasa de interés del bono soberano a 10 años ha descendido y hoy está “ligeramente por encima de 6%, que es la mitad de lo que paga Colombia o Brasil”, precisó el banquero central.

Esta evolución de los valores locales concuerda con lo que perciben los mayores bancos de inversión, como UBS: “Los mercados peruanos están en el punto de mira tras la (probable) victoria de Keiko Fujimori en unas reñidas elecciones presidenciales, lo que apunta a una mayor previsibilidad política y un entorno más favorable a la inversión”.

“(Se tiene) la perspectiva de una mejora gradual de la confianza de los inversores”, afirmó Alejo Czerwonko, director de inversiones de mercados emergentes de UBS Global Wealth Management.

Bolsa

El mayor interés de los extranjeros no se circunscribe solo a la deuda peruana. Su participación en empresas locales, a través de sus acciones, también crece y se refleja en que hasta antes de las elecciones la Bolsa de Valores de Lima (BVL) ascendía 20%, aunque hoy, tras la segunda vuelta, acumula un alza del 30%, afirmó el gerente general de Renta4 SAB, Pablo Leno.

“A principios de este año, finales del 2025, hemos empezado a ver el reingreso de inversionistas extranjeros a través de fondos, o a través de ETF (fondos que cotizan en bolsa). Lo cierto es que no se veía ese ingreso tan importante de inversionistas. No solamente vamos a decir en Perú, sino que un poco del dinero global se destinó hacia mercados emergentes. Y dentro de esa proporción, nos tocó a nosotros”, comentó en el Market & Investments Summit, organizado por El Dorado.

“Es una realidad que los inversionistas extranjeros están mirando el mercado peruano, y no solamente el cliente extranjero, sino que el peruano se siente también más a gusto con su propia plaza”, añadió.

Miguel Ángel Zapatero, gerente general de la BVL, resaltó la tendencia en la plaza local y de la región el regreso paulatino de inversionistas extranjeros. Ello compensa los vientos en contra por varios años de incertidumbre política, acotó.

Por su lado, Jaime Tarazona, ratings manager de Moody’s Local, destacó que se observa un escenario macroeconómico “interesante” con variables que “se van reencauzando”, como el crecimiento del PBI del 3%, déficit fiscal en retroceso y menores presiones inflacionarias.

“Lo que estamos notando es un mayor apetito en este tipo de mercados (como el Perú) y algo que estamos identificando, sobre todo desde la segunda mitad del año pasado, es que el número de emisiones (de bonos) y el volumen de esas emisiones se viene incrementando”, expresó.

Valuación en BVL

“Uno puede asustarse porque el mercado peruano (la BVL) ha subido mucho, pero cuando uno ve las valuaciones, todavía puede haber oportunidades claras en el mediano plazo, en el corto plazo en algunos casos”, afirmó Piero Irivarren, gerente de inversiones de AFP Habitat. “Sin duda, creo que el momento de Perú recién está empezando”, expresó al enfatizar que la estabilidad macroeconómica es fundamental.

La BVL viene subiendo como 30% este año. (Foto: Jorge Cerdán/El Comercio)

El indicador precio/utilidad de las empresas del índice selectivo de la BVL cubiertas Credicorp Capital Bolsa viene subiendo bastante desde junio del 2025. “Sin embargo, no se observa una señal de una sobrevaloración. De hecho, (el indicador precio/utilidad ) solo está 7% por encima de su promedio histórico. En el caso del indicador valor de empresa sobre Ebitda proyectado a 12 meses, se encuentra 11% por encima de su media histórica”, precisó Miguel Leiva, vicepresidente de research de la casa de bolsa.

En general, los activos peruanos no están inflados o sobrevalorados porque en los últimos años han sufrido un descuento por la inestabilidad política continua.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.