El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, dejó abierta la posibilidad de evaluar su continuidad al frente de la entidad durante el próximo gobierno si es que el nuevo jefe de Estado se lo propone.

Durante la presentación del Reporte de Inflación de junio, Velarde señaló que hace algunos meses estaba más inclinado a dejar el cargo al concluir su actual periodo, que culmina el próximo 28 de julio con el cambio de presidente. Sin embargo, indicó que ahora lo pensaría.

“Antes me inclinaba más a dejar el cargo, hace un par de meses, y probablemente con varios candidatos no habría aceptado quedarme bajo ninguna circunstancia, pero si me lo ofrecen tendría que pensarlo (…) Es algo que tendría que pensar si es que me lo ofrecieran, tampoco estoy esperando que me lo ofrezcan”, comentó a la prensa.

El presidente del BCRP aclaró que no le corresponde adelantarse a dar una respuesta positiva o negativa, pues su posible continuidad dependerá de quien nombra, es decir, del próximo mandatario, y del Senado el que se encarga de la ratificación.

Al ser consultado sobre si alguno de los candidatos presidenciales -Keiko Fujimori y Roberto Sánchez- se ha comunicado con él para sostener reuniones sobre el futuro del Banco Central, Velarde respondió que, por el momento, no ha tenido ningún acercamiento.

Cabe recordar que Velarde dirige el BCRP desde 2006 y ha sido ratificado por gobiernos de distintas tendencias políticas. Durante estos últimos años, su continuidad ha sido considerada por diversos agentes económicos como un factor de estabilidad para la política monetaria del país.