La compañía fundada por el egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos comenzó operaciones en 2001 con foco en data. En 2009: ingreso al negocio de data digital. Y en 2015: inicio de operaciones vinculadas a IA. (Foto: Neo Consulting)
La compañía fundada por el egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos comenzó operaciones en 2001 con foco en data. En 2009: ingreso al negocio de data digital. Y en 2015: inicio de operaciones vinculadas a IA. (Foto: Neo Consulting)
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Ani Lu Torres
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Luego de 25 años como CEO y fundador de NEO Consulting, Daniel Falcón busca un ejecutivo que asuma la dirección de la empresa que creó en 2001, cuando internet apenas comenzaba a llegar al Perú. Ahora, con la revolución de la IA generativa, Falcón asegura que la compañía -con una capacidad de endeudamiento de hasta US$ 3 millones- atraviesa una nueva etapa de crecimiento: dejará de ser una consultora para convertirse en una plataforma tecnológica, con un modelo que pasará de vender servicios a desarrollar productos y licencias.

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