Hoy, casi el 45% de los ingresos de la empresa peruana, que también opera en México, Guatemala, El Salvador y Colombia, ya proviene de productos vinculados a la inteligencia artificial (IA), cuando hace apenas dos años estos representaban el 20%.

“Hemos desarrollado cinco productos relacionados con IA, entre ellos, Geo Tracker (visibilidad en IA), que es el que más crece entre nuestros clientes que facturan más de US$500 millones al año y que representan el 80% de nuestra cartera. Por eso, creemos que para el 2027 este producto se convertirá en una empresa aparte”, adelanta Falcón a G de Gestión.

En los últimos 15 años, la compañía que fundó el empresario peruano, hoy radicado en Francia, ya venía trabajando con IA. Según explica, “hemos preparado a la organización para aprovechar esta nueva ola de estrategia con IA, orquestación e IA agéntica, y hemos validado que son servicios exportables a otros mercados”.

Nuevos mercados y deals

En ese sentido, revela que seguirán expandiéndose tanto en los mercados donde ya operan como en nuevos destinos. Hacia el 2027, NEO Consulting retomará su operación en Chile —mercado que dejó en 2019 tras el estallido social— y, a finales del 2026, entrará a Francia, “su puerta de entrada para el mercado europeo”.

Pero el crecimiento también vendrá vía adquisiciones. Para los próximos nueve meses, Falcón proyecta comprar participación en al menos dos empresas de la región.

“Estuvimos evaluando a seis empresas, pero finalmente nos quedamos con tres que están en el mercado chileno y colombiano. Estamos por cerrar el acuerdo con una de ellas en los próximos seis meses, y es posible que cerremos una segunda en los próximos nueve meses”, detalla el CEO.

Con ello, la empresa peruana que en 2025 logró un crecimiento de 20% en ingresos, apunta a tener participación en empresas con una rentabilidad similar a la suya —actualmente registra un EBITDA de alrededor de 20%— y estima que cada adquisición podría aportar cerca de 20% adicional a sus ingresos y a su rentabilidad.

Además del resultado financiero, Falcón ve en estas compras una vía para acelerar la expansión comercial. La idea es aprovechar la cartera de clientes, contactos y equipos de las compañías adquiridas para vender los servicios de NEO Consulting en esos mercados y, al mismo tiempo, utilizar su red comercial para llevar las soluciones de las empresas adquiridas al Perú.

Para la expansión, las adquisiciones y el desarrollo de nuevos productos, NEO Consulting destinará US$1.5 millones de capital propio. De ese monto, ya ha destinado más de US$100,000 al espacio físico del Neo AI Lab, operativo desde agosto de 2026 y ubicado en Lima. Otros US$ 200,000 se invertirán en el ingreso a Francia, donde la compañía prevé un “crecimiento orgánico”.

“Vivo en Francia desde hace tres años y ya entendí cómo es este mercado. Además, Francia es el país más avanzando en IA en Europa, están 12 meses más adelantados de lo que ocurre en Latinoamérica y eso nos ha motivado para construir algo aquí. Las empresas peruanas debemos ser mas ambiciosas en nuestros crecimientos”, sostiene.

¿Por qué rechazó ofertas de compra?

NEO Consulting ha rechazado ofertas para vender la compañía porque, según Daniel Falcón, su fundador y CEO, todavía tiene espacio para crecer de manera independiente. En 2024 incluso evaluaron integrarse a una red global de consultoras, pero finalmente concluyeron que podían avanzar por cuenta propia y a mayor velocidad. Ahora, la apuesta está en crecer de manera inorgánica y fortalecer la cartera de clientes que ya tienen.

La empresa no descarta alianzas, pero busca que estas complementen sus capacidades. Ya explora acuerdos en España, Chile y Perú. “Lo que hemos descartado es hacer venta de empresa”, asegura Falcón. La decisión también responde al momento que atraviesa la compañía: a su juicio, la inteligencia artificial representa una transformación incluso mayor que la que generó internet cuando Neo Consulting nació. “Hoy tenemos recursos, clientes, reputación y experiencia en varios mercados para aprovechar esta nueva ola”, dice.

Falcón también prepara su propia transición. Seguirá como CEO, pero su función estará cada vez más enfocada en transformación en IA y desarrollo de nuevos negocios. Entre 2027 y 2028, espera que un nuevo ejecutivo asuma la dirección de NEO Consulting y él pase a liderar esa nueva etapa.

Sobre NEO Consulting

Inicios: comenzó operaciones en 2001 con foco en data. En 2009: ingreso al negocio de data digital. Y en 2015: inicio de operaciones vinculadas a IA.

20% creció la compañía en ingresos durante los últimos dos años, en cada ejercicio. Su margen EBITDA se ubica en 18%-20%.

40% de sus ventas proviene del sector financiero, incluidos bancos, aseguradoras, AFP, cajas y financieras. Además, un 15% corresponde al sector retail; 10% a telecomunicaciones; 10% a belleza; 10% a salud; y el resto se distribuye entre otros siete sectores.

80% de su cartera está conformada por empresas con ingresos superiores a US$500 millones. Con sus soluciones de IA, Neo Consulting también está ingresando a empresas de servicios con ingresos superiores a US$100 millones y presencia en varios países.

Neo AI Lab: A través de su laboratorio de innovación, apunta a trabajar en proyectos cinco universidades en Perú, alrededor de 30 grandes empresas clientes y startups y empresas de tecnología previamente identificadas.

A través de su laboratorio de innovación, apunta a trabajar en proyectos cinco universidades en Perú, alrededor de 30 grandes empresas clientes y startups y empresas de tecnología previamente identificadas. Perú: entre sus clientes se encuentran Intercorp, Credicorp y Ferreycorp.