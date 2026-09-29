El ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, anunció que en breve se emitirán las normas que facultan a las autoridades escolares para intervenir en casos de violencia escolar y también en la regulación del uso de los teléfonos móviles por parte los estudiantes en las instituciones educativas.

Sobre lo ocurrido en el Colegio Liceo Naval, dijo que se va a disponer que el director y docentes de los colegios recuperen la autoridad y tengan la facultad de imponer sanciones escalonadas de acuerdo con la gravedad de las faltas disciplinarias sin faltar a los derechos del escolar.

“No podemos tener a un agresor al costado del agredido… Esto no significa restringirle el derecho de estudio al agresor, porque podría ir a un centro de educación básica alternativa o de manera remota”, precisó e hizo un llamado a los padres de familia para que se involucren en la formación integral y con valores de sus hijos.

Violencia escolar. (Foto: Difusión)

El ministro sostuvo que esta política no busca únicamente sancionar, sino restablecer la autoridad y el orden, proteger a los estudiantes y garantizar que las escuelas sean espacios seguros para aprender.

En ese marco, el Ministerio de Educación convocará al Colegio de Psicólogos del Perú, así como a especialistas y representantes de la comunidad educativa, para participar en la elaboración de las normas y medidas que fortalecerán la prevención, atención y respuesta frente a los casos de violencia escolar.

Uso de teléfonos

Sobre el uso de teléfonos móviles, el ministro Chang recordó que existe una ley del año 2025 que restringe su uso pero que hasta la fecha no ha sido reglamentada.

“La Unión Europea está regulando el uso de todo tipo de móviles o redes sociales. A los padres les dicen que ningún niño de cero a tres años debe tener pantalla al frente, ni siquiera televisor, y de tres a trece años no deben tener acceso a las redes sociales. Y si las tuvieran con motivos académicos, tienen que ser en cuenta del tutor o del padre, no en cuentas personales que ellos puedan utilizar”, detalló el ministro.