Violencia escolar. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, anunció que en breve se emitirán las normas que facultan a las autoridades escolares para intervenir en casos de violencia escolar y también en la regulación del uso de los teléfonos móviles por parte los estudiantes en las instituciones educativas.

“No podemos tener a un agresor al costado del agredido… Esto no significa restringirle el derecho de estudio al agresor, porque podría ir a un centro de educación básica alternativa o de manera remota”, precisó e hizo un llamado a los padres de familia para que se involucren en la formación integral y con valores de sus hijos.

Violencia escolar. (Foto: Difusión)
Violencia escolar. (Foto: Difusión)

El ministro sostuvo que esta política no busca únicamente sancionar, sino restablecer la autoridad y el orden, proteger a los estudiantes y garantizar que las escuelas sean espacios seguros para aprender.

Uso de teléfonos

Sobre el uso de teléfonos móviles, el ministro Chang recordó que existe una ley del año 2025 que restringe su uso pero que hasta la fecha no ha sido reglamentada.

“La Unión Europea está regulando el uso de todo tipo de móviles o redes sociales, detalló el ministro.

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