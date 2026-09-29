El Gobierno británico anunció este martes que los museos nacionales seguirán siendo gratuitos para los visitantes extranjeros, después de haber indicado en marzo que estaba estudiando la posibilidad de cobrar entrada para aumentar sus recursos financieros.

Desde 2001, el acceso a las colecciones permanentes de los museos nacionales, como el British Museum o la National Gallery de Londres, es gratuito para todo el mundo, y millones de extranjeros los visitan cada año.

Los visitantes solo pagan por las exposiciones temporales.

En marzo, el gobierno había anunciado que estaba “explorando” la posibilidad de cobrar entrada a los visitantes extranjeros con el fin de contribuir a la financiación de estas instituciones culturales.

Finalmente, “todo el mundo seguirá beneficiándose de la entrada gratuita”, indicó el Ministerio de Cultura británico en un comunicado.

El gobierno considera que “las repercusiones y los beneficios de una medida de este tipo no se sentirían de manera uniforme en todo el sector”.

The British Museum.

Los museos nacionales “atraen a visitantes de todo el mundo” y generan “más de 1,000 millones de libras (más de US$ 1,300 millones) al año para la economía”, destacó también el Ministerio.

En 2025, 7.1 millones de personas visitaron el Museo de Historia Natural y 6.4 millones visitaron el British Museum.

Según cifras del gobierno, correspondientes al ejercicio fiscal 2023/2024, los visitantes extranjeros representaron el 43% de las visitas a los museos nacionales de Reino Unido.

Desde principios de año, Francia, por su parte, cobra una entrada más cara al Museo del Louvre y a otros cinco lugares culturales, entre ellos el Palacio de Versalles, a los turistas procedentes de países de fuera del Espacio Económico Europeo (Unión Europea más Islandia, Liechtenstein y Noruega).

Estos visitantes deben pagar 32 euros (36.3 dólares) para recorrer el Louvre, el museo más visitado del mundo, es decir, 10 euros (11.3 dólares) más que franceses y europeos.