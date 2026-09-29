El Fenómeno El Niño (FEN) genera impacto en distintos sectores, y la minería no es ajena a esta situación. La canadiense Rio2 Limited, propietaria en Perú de la mina Condestable (Cañete), informó sobre la paralización en diferentes momentos de sus operaciones mineras en el yacimiento de oro Fenix Gold (Chile), por efecto de cambios climáticos que derivan del FEN.

La compañía señaló que en el tercer trimestre, la mina chilena sufrió una serie de fenómenos meteorológicos invernales extremos, caracterizados por fuertes nevadas y vientos intensos. Así, las tormentas invernales ocasionaron que las operaciones se interrumpan en periodos que van del 17 al 24 de julio y, posteriormente, del 10 al 22 de agosto.

“Durante estos fenómenos, las operaciones se suspendieron de forma segura, se evacuó con éxito al personal y se mantuvo nuestro sólido historial de seguridad. A pesar de la suspensión temporal de las actividades mineras, varias instalaciones críticas permanecieron totalmente intactas y operativas a capacidad reducida, entre ellas la pila de lixiviación, planta de ADR e instalaciones de generación de energía”, remarcó la empresa en un comunicado.

No obstante, Rio2 Limited precisó que tras la última tormenta de agosto, la mina enfrentó otros tres episodios significativos de nevadas en un solo día. En consecuencia, estas interrupciones afectaron al aumento progresivo de la producción prevista para estos meses.

“Las condiciones meteorológicas han comenzado a mejorar gradualmente, aunque los pronósticos a largo plazo indican que las nevadas fuera de temporada podrían prolongarse hasta diciembre”, señaló.

El impacto en la producción de Fenix Gold

El proyecto minero Fenix Gold, ubicado en la región chilena de Atacama, se encuentra en la fase de aumento progresivo de producción de oro en su primer año. De este modo, Rio2 Limited ha informado que el aumento progresivo de las actividades mineras sigue de acuerdo a lo previsto para alcanzar la producción comercial en el cuarto trimestre; en tanto, la dirección de la mina está implementando diversas iniciativas para recuperar las pérdidas de producción sufridas en los últimos meses.

La producción proyectada de oro a diciembre próximo es de 7,000 onzas (suponiendo que las interrupciones meteorológicas sean mínimas), considerando también que a julio la mina había logrado la generación de 3,941 onzas de oro.