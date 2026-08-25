La canadiense Rio2 Limited obtuvo la aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la mina subterránea de cobre Condestable, en Cañete (Perú), un paso que permite avanzar con los planes de expansión de la operación.

La aprobación fue otorgada el 21 de agosto de 2026, tras un proceso regulatorio de 14 meses. Entre sus principales alcances, está la autorización para elevar la capacidad de procesamiento de Condestable de 8,400 a 10,000 toneladas por día.

La compañía, que adquirió la operación el 30 de enero de 2026, desarrolla actualmente los estudios de ingeniería para la ampliación de la planta de procesamiento y de la mina, con apoyo de consultores externos.

Con estos trabajos en marcha, Rio2 prevé completar su evaluación técnica y económica y tomar una decisión final de inversión durante el segundo semestre de 2026.

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Mina Condestable incorporará más almacenamiento de relaves

La MEIA aprobada también autoriza la nueva Instalación de Almacenamiento de Relaves N.° 6, con una capacidad inicial de aproximadamente 43 millones de toneladas. El diseño contempla ampliaciones graduales de hasta 170 millones de toneladas para respaldar futuras extensiones de la vida de la mina.

La aprobación ambiental extiende oficialmente por una década la vida útil de Condestable. La compañía señaló que el proyecto incorpora almacenamiento de relaves en seco y la puesta en marcha de una planta de filtración de relaves.

El avance se suma a los trabajos que Rio2 ya venía realizando en la operación. Gestión informó previamente que la minera avanzaba con la ingeniería, las estimaciones de costos y el cronograma para elevar la capacidad de procesamiento hasta 10,000 toneladas por día, además de evaluar nuevas alternativas para ampliar los recursos de la mina.

Rio2 desarrolla nuevas obras y exploración para ampliar el potencial de la mina Condestable. (Foto: Rio2).

Rio2 evalúa inversión y nuevos recursos para Condestable

Según información difundida previamente por Gestión, Rio2 contemplaba US$22 millones de capital restante para Condestable durante 2026, destinado principalmente a mantenimiento, la planta de filtrado de relaves, preparación de la mina subterránea y exploración.

La compañía también mantiene una campaña de exploración para ampliar los recursos de cobre, oro y plata. Al cierre del segundo trimestre, llevaba un 45% de avance en un programa de 46,480 metros de perforación diamantina. Los siguientes trabajos apuntan a zonas cercanas a la superficie en Condestable y Raúl, con potencial para una eventual explotación a cielo abierto.

A esas actividades, se suma el programa piloto de clasificación de mineral que Rio2 prevé iniciar en el cuarto trimestre de 2026, enfocado en depósitos de baja ley y depósitos de estériles existentes. La compañía también culminó un estudio geofísico de superficie de todo el terreno de Condestable y analiza sus resultados.

La nueva estimación de recursos y reservas contempla 82.1 millones de toneladas de recursos medidos e indicados, 22.2 millones de toneladas de recursos inferidos y 36.5 millones de toneladas de reservas probadas y probables. Estas últimas respaldan, según Rio2, una vida útil de 14 años y un VAN después de impuestos de aproximadamente US$710 millones.

Actualmente, con la aprobación del MEIA, Rio2 suma un nuevo hito a su estrategia para ampliar la mina Condestable, mientras continúa evaluando el incremento de capacidad y nuevas fuentes de mineral para sostener el desarrollo de la operación.