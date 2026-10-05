Juntos por el Perú revive el proyecto de ley para derogar el DU 010-2025 para la reorganización de Petroperú
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Elías García Olano
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El Congreso de la República buscaría “retomar” su intención de eliminar las normas que dieron luz verde a la reorganización de Petroperú. En concreto, diputados de Juntos por el Perú (JP) presentaron una proposición legislativa para derogar decretos de urgencia (DU) que autorizaron la reorganización y financiamiento de Petroperú, y retroceder en lo avanzado hasta ahora en ese proceso, que lidera la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

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