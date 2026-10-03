Son varias regiones, sobre todo de la zona nororiental, donde se registran más reclamos por cortes en el suministro eléctrico. (Foto: GEC)
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Elías García Olano
mailElías García Olano

En los últimos meses se han vuelto cada vez más frecuentes los reclamos masivos por cortes en el suministro del servicio eléctrico en el interior del Perú. Esto son atribuidos a una creciente congestión en las redes de transmisión de esa energía en alta y media tensión.

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