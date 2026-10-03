La mayor inversión corresponde a una de sus líneas mas emblemáticas. (Foto: La Ibérica)
La mayor inversión corresponde a una de sus líneas mas emblemáticas. (Foto: La Ibérica)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

La Ibérica suma nuevos anuncios a su estrategia de crecimiento en el mercado peruano. Tras la apertura de su Flagship Store en Miraflores, la compañía —que cuenta con 52 tiendas a nivel nacional— prepara ahora la modernización de su planta en Arequipa, con foco en su línea de bombones. ¿Qué cambios alista?

TE PUEDE INTERESAR

Del grano al chocolate: el plan de Machu Picchu Foods con el cacao en el Cusco
Cacao, fruto del trabajo infantil, pone en aprietos a gigantes del chocolate
Alerta en California por chocolate adulterado con viagra: por qué sus ingredientes ponen en riesgo tu salud

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.