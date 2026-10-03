A través de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) presentado en 2026, La Ibérica plantea el proyecto “Modificaciones en la Planta Arequipa”, que contempla una inversión de S/11.3 millones. La propuesta comprende seis intervenciones: el cambio del tostador N.° 03 por un equipo Petroncini de mayor capacidad, un tanque de almacenamiento de chocolate de 4 toneladas, la reubicación de un horno Nova, una nueva planta de tratamiento de aguas residuales industriales (PTARI), la ampliación de la sección de grageados y una nueva línea automática para bombón emblemático y chocolate macizo.

Las modificaciones se realizarán dentro de la actual planta de La Ibérica, en la Av. Juan Vidaurrazaga N.° 131, en Arequipa. La nueva línea automática de bombones y chocolate macizo ocupará 370 m², mientras que la PTARI comprenderá 74.51 m² y la ampliación de la sección de grageados otros 32 m². El proyecto también considera un almacén de químicos de 16 m² asociado a la planta de tratamiento.

El nuevo tostador Petroncini demandará S/2.2 millones y tendrá una capacidad de 200 kg por batch. Con este cambio, la capacidad conjunta de los dos tostadores pasará de 130 kg a 300 kg por batch. (Foto: La Ibérica)

Mayor capacidad para el procesamiento de cacao

Uno de los principales cambios será el reemplazo del actual tostador N.° 03 por un Petroncini de 200 kg por batch, con una inversión de S/2,2 millones. Con este equipo, la capacidad conjunta de tostado de los dos equipos pasará de 130 kg a 300 kg por batch, considerando el tostador existente de 100 kg. La empresa también busca reemplazar un equipo obsoleto y mejorar el manejo del grano de cacao durante el proceso.

En paralelo, La Ibérica destinará S/280,000 a un nuevo tanque de almacenamiento de chocolate de 4 toneladas. A ello se suman S/141,130 para ampliar la sección de grageados, con lo que la capacidad de este proceso aumentará de 50 kg a 130 kg por batch. Ambos cambios apuntan a ampliar la capacidad de almacenamiento y procesamiento dentro de la planta.

Inversión para automatizar la producción

La mayor inversión del proyecto estará en una nueva línea automática para la elaboración de bombones emblemáticos y chocolate macizo, que demandará S/7,5 millones. La empresa busca incorporar maquinaria más compacta para aprovechar mejor los espacios de la planta y aumentar la capacidad de producción. La línea tendrá una capacidad referencial de 10 a 20 moldes por minuto y permitirá elaborar productos de 5, 50 y 100 gramos.

Según el ITS, esta nueva línea permitirá a La Ibérica responder con mayor rapidez ante pedidos extraordinarios y prepararse para el crecimiento de sus exportaciones. El componente representa cerca de dos tercios de la inversión total prevista para las modificaciones de la planta y será uno de los principales cambios en su proceso productivo.

Reubicación de horno y nueva planta de tratamiento

Otro de los proyectos será la reubicación del horno Nova, con una inversión de S/127,000. No se incorporará un nuevo equipo: La Ibérica trasladará el horno existente a un ambiente independiente para el tostado de frutos secos. Con ello, busca reducir los tiempos y movimientos internos, ya que los productos dejarán de trasladarse entre el primer y tercer piso y se movilizarán únicamente dentro de este último.

Finalmente, la empresa invertirá S/1.08 millones en una nueva Planta de Tratamiento de Agua Residual Industrial (PTARI), con capacidad para tratar 50 m³ de agua residual por día mediante procesos físico-químicos y microbiológicos. Con el conjunto de modificaciones, el ITS estima una producción de 2.09 millones de kg al año, frente a 1.98 millones de kg de producción actual; en chocolate, la producción proyectada alcanzaría 1.70 millones de kg anuales, frente a 1.59 millones actualmente.