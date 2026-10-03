La Ibérica suma nuevos anuncios a su estrategia de crecimiento en el mercado peruano. Tras la apertura de su Flagship Store en Miraflores, la compañía —que cuenta con 52 tiendas a nivel nacional— prepara ahora la modernización de su planta en Arequipa, con foco en su línea de bombones. ¿Qué cambios alista?
A través de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) presentado en 2026, La Ibérica plantea el proyecto “Modificaciones en la Planta Arequipa”, que contempla una inversión de S/11.3 millones. La propuesta comprende seis intervenciones: el cambio del tostador N.° 03 por un equipo Petroncini de mayor capacidad, un tanque de almacenamiento de chocolate de 4 toneladas, la reubicación de un horno Nova, una nueva planta de tratamiento de aguas residuales industriales (PTARI), la ampliación de la sección de grageados y una nueva línea automática para bombón emblemático y chocolate macizo.
Las modificaciones se realizarán dentro de la actual planta de La Ibérica, en la Av. Juan Vidaurrazaga N.° 131, en Arequipa. La nueva línea automática de bombones y chocolate macizo ocupará 370 m², mientras que la PTARI comprenderá 74.51 m² y la ampliación de la sección de grageados otros 32 m². El proyecto también considera un almacén de químicos de 16 m² asociado a la planta de tratamiento.
- LEA TAMBIÉN: La Ibérica pisa fuerte en Chile y ya alcanza los 10 locales, ¿cuál es el siguiente destino?
Mayor capacidad para el procesamiento de cacao
Uno de los principales cambios será el reemplazo del actual tostador N.° 03 por un Petroncini de 200 kg por batch, con una inversión de S/2,2 millones. Con este equipo, la capacidad conjunta de tostado de los dos equipos pasará de 130 kg a 300 kg por batch, considerando el tostador existente de 100 kg. La empresa también busca reemplazar un equipo obsoleto y mejorar el manejo del grano de cacao durante el proceso.
En paralelo, La Ibérica destinará S/280,000 a un nuevo tanque de almacenamiento de chocolate de 4 toneladas. A ello se suman S/141,130 para ampliar la sección de grageados, con lo que la capacidad de este proceso aumentará de 50 kg a 130 kg por batch. Ambos cambios apuntan a ampliar la capacidad de almacenamiento y procesamiento dentro de la planta.
- LEA TAMBIÉN: La Ibérica: Fallece Juan Vidaurrázaga Zimmerman, gerente general de la empresa por 60 años
Inversión para automatizar la producción
La mayor inversión del proyecto estará en una nueva línea automática para la elaboración de bombones emblemáticos y chocolate macizo, que demandará S/7,5 millones. La empresa busca incorporar maquinaria más compacta para aprovechar mejor los espacios de la planta y aumentar la capacidad de producción. La línea tendrá una capacidad referencial de 10 a 20 moldes por minuto y permitirá elaborar productos de 5, 50 y 100 gramos.
Según el ITS, esta nueva línea permitirá a La Ibérica responder con mayor rapidez ante pedidos extraordinarios y prepararse para el crecimiento de sus exportaciones. El componente representa cerca de dos tercios de la inversión total prevista para las modificaciones de la planta y será uno de los principales cambios en su proceso productivo.
Reubicación de horno y nueva planta de tratamiento
Otro de los proyectos será la reubicación del horno Nova, con una inversión de S/127,000. No se incorporará un nuevo equipo: La Ibérica trasladará el horno existente a un ambiente independiente para el tostado de frutos secos. Con ello, busca reducir los tiempos y movimientos internos, ya que los productos dejarán de trasladarse entre el primer y tercer piso y se movilizarán únicamente dentro de este último.
Finalmente, la empresa invertirá S/1.08 millones en una nueva Planta de Tratamiento de Agua Residual Industrial (PTARI), con capacidad para tratar 50 m³ de agua residual por día mediante procesos físico-químicos y microbiológicos. Con el conjunto de modificaciones, el ITS estima una producción de 2.09 millones de kg al año, frente a 1.98 millones de kg de producción actual; en chocolate, la producción proyectada alcanzaría 1.70 millones de kg anuales, frente a 1.59 millones actualmente.