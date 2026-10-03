Las empresas más grandes del país concentran la mayor parte de los nuevos empleos formales, reportó el BCRP. (Foto: GEC)
Las empresas más grandes del país concentran la mayor parte de los nuevos empleos formales, reportó el BCRP. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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La creación de en el sector privado peruano se aceleró en julio: creció 6.1%, es decir, se sumó a 268 mil trabajadores al mercado laboral (4.7 millones), informó el

El mayor crecimiento de los se registró principalmente sectores como agropecuario (15.9%) y minería (11.7%), pese a dificultades ocasionadas por El Niño Costero.

Empleo en el sector privado, a julio. Fuente: BCRP
Empleo en el sector privado, a julio. Fuente: BCRP

En número de personas, quién sumó más a sus filas fue servicios, que incorporó a 98,000 trabajadores (total: 2.3 millones), seguido de agropecuario, con 78,000 más (568 mil), y comercio, con 48,000 adicionales (799 mil).

Empleos formales privados, a julio. Fuente: BCRP
Empleos formales privados, a julio. Fuente: BCRP

Las empresas grandes encabezan

¿En qué tipo de empresas laboral? El reporte señala que el mayor número de contrataciones formales se registró entre las compañías de mayor tamaño.

Según el BCRP, los puestos de trabajo en empresas con más de 50 trabajadores aumentaron 6.2% frente a julio del año pasado, sumando unos 173 mil empleados (total: cerca de 3 millones).

De ese total, unos 149 mil nuevos contratados corresponden a más compañías con más de 500 trabajadores (1.8 millones). Solo en ese tipo de empresas las contrataciones crecieron 8.8% en julio.

La evaluación acumulada a julio muestra que la tendencia se ha mantenido. El empleo creado por las empresas de más de 500 trabajadores aumentó en 7.2%.

La creación de empleo formal en el sector privado peruano se aceleró en julio: creció 6.1%. Foto: Mario Zapata N./ @photo.gec.
La creación de empleo formal en el sector privado peruano se aceleró en julio: creció 6.1%. Foto: Mario Zapata N./ @photo.gec.

¿Cómo van las empresas más pequeñas?

El empleo también aumentó en las . Aunque en términos porcentuales el avance en julio fue ligeramente mayor, el crecimiento en número de trabajadores fue mucho menor.

Las empresas con entre 1 a 10 trabajadores aumentaron en 6.4% los puestos al sumar 59 mil nuevos empleados (total: 986,000).

En tanto, en las empresas con entre 11 a 50 trabajadores el avance en las contrataciones fue de 5%, creando empleo para 35 mil nuevos trabajadores (737,000).

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