Mientras los ingresos retroceden en la capital, la generación de empleos se desaceleró, reportó el INEI. (Foto: GEC)
Mientras los ingresos retroceden en la capital, la generación de empleos se desaceleró, reportó el INEI. (Foto: GEC)
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Guadalupe Gamboa
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El mercado laboral de Lima Metropolitana mantiene su dinamismo, aunque aparecen ciertas matices: comienza a perder algo de velocidad y enfrenta la primera contracción de ingresos promedio reales (ajustados por inflación) en casi cuatro años, según un análisis realizado a los datos del último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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