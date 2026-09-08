En una nueva investigación publicada en Management Science, identificamos un indicador que los gerentes utilizan de manera constante, aunque tal vez no están conscientes de su propia preferencia: la rapidez de respuesta de los solicitantes de empleo.

Descubrimos que las personas suelen elegir a aquellos candidatos que responden rápido, incluso cuando tienen una opción de mejor calidad. En un análisis de decisiones de contratación del mundo real, la tardanza en la respuesta de los candidatos, incluso de unos cuantos minutos, afectaron significativamente la probabilidad de ser contratados.

Por qué importa la velocidad de respuesta

Comenzamos esta investigación considerando el trabajo por contrato y las oportunidades de trabajo independiente. Analizamos más de once millones de transacciones en el mercado global Fiverr e identificamos una relación positiva y notable entre la rapidez con la que un solicitante de empleo respondía al contacto inicial de un empleador y los resultados finales de la contratación. En promedio, descubrimos que un retraso de una hora en el tiempo de respuesta de un candidato reducía en un 46% las probabilidades de ser contratado. Aquellos que respondían más de 24 horas después de recibir un mensaje directo de un posible empleador tenían un 90% menos de probabilidades de ser contratados en comparación con un candidato que respondía de inmediato.

De hecho, la velocidad de respuesta es un indicador tan poderoso que un trabajador promedio de Fiverr que tarda tres horas más en responder perjudica su propia posibilidad de ser contratado tanto como si su calificación (basada en trabajos anteriores) fuera un 20% más baja.

Esta penalización por la lentitud se mantuvo constante independiente del tipo de trabajo, el alcance del contrato, la tasa salarial, la experiencia en Fiverr y muchas otras variables de control.

¿Por qué la velocidad de respuesta es un filtro tan determinante para los gerentes? Además de las preocupaciones directas sobre la eficiencia para cubrir puestos rápidamente, nuestra investigación reveló que la gente considera la velocidad de respuesta como una señal valiosa de otros rasgos positivos de carácter, tanto al evaluar la contratación de trabajadores independientes como para empleos a largo plazo.

En algunos experimentos, los participantes evaluaron a un solo solicitante que respondía en una hora o en dos días y en otros se les pidió que evaluaran a varios candidatos con diferente velocidad de respuesta. El contenido de las respuestas de los candidatos se mantuvo constante. En todos nuestros experimentos, la velocidad de respuesta predijo positivamente las evaluaciones de la competencia, la calidez y la capacidad de respuesta futura esperada de los solicitantes y los participantes indicaron que serían mucho más propensos a contratar a quienes respondieran rápido.

También descubrimos que las respuestas más rápidas pueden incluso compensar las calificaciones de menor calidad. En un estudio experimental, le pedimos a los participantes que evaluaran a un proveedor de catering en un escenario hipotético en el que imaginaban contactarlo con algunos detalles básicos sobre un evento próximo. Además de la velocidad de respuesta del proveedor de catering (ya fuera “en una hora” o “al final del día”), manipulamos si el perfil del proveedor presentaba una calificación de calidad relativamente baja (4,25 de 5 estrellas), una calificación de calidad relativamente alta (4,85 de 5 estrellas) o ninguna calificación de calidad. De hecho, los participantes prefirieron contratar al proveedor de catering de 4,25 estrellas que respondió rápidamente que al de 4,85 estrellas que tardó más en responder.

Esto aplica a muchas situaciones de contratación. Encontramos tasas más altas de contratación para aquellos que responden más rápido en todas las categorías de trabajo listadas en Fiverr.

Cómo superar el punto ciego de la velocidad

Para tomar mejores decisiones sobre futuros empleados, los gerentes de contratación deben ser conscientes de los sesgos potencialmente inconscientes que influyen en sus decisiones.

Antes de evaluar a los candidatos, los líderes deben preguntarse: ¿Qué métricas se deben priorizar? ¿Importa más la rapidez que la calidad, la compatibilidad de personalidad u otros atributos? Es probable que no siempre exista un equilibrio entre la rapidez de respuesta y la calidad del trabajador (de hecho, a veces los que responden más rápido pueden ser los más capaces), pero incorporar la rapidez de respuesta en el proceso de evaluación puede priorizar sin querer la rapidez a menos que se aborde de manera explícita. Es crucial ser consciente de esta dependencia de la rapidez de respuesta.

Para los que están buscando empleo, sin importar lo que digan los empleadores, responder rápidamente puede darte una ventaja sobre otros candidatos. Preparar con anticipación cualquier documento adicional que el empleador pueda solicitar (como un portafolio, por ejemplo) puede ayudarte a estar listo para causar una buena impresión en caso de que se pongan en contacto contigo. Ten cuidado al usar la IA u otras herramientas para automatizar tus mensajes: responder rápidamente de una manera que parezca poco auténtica puede ser contraproducente.

*Escrito por: Eric M. VanEpps (profesor asociado de mercadotecnia en la Escuela de Posgrado de Administración Owen de la Universidad de Vanderbilt) y Einav Hart (profesora adjunta de administración en la Facultad de Negocios Costello de la Universidad George Mason)