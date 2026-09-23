Luis Fernando Flores, gerente general de Hunter Perú, señaló a Gestión que la empresa acumula un crecimiento de 24% y que espera cerrar el 2026 en ese nivel, entre 23% y 24%. La meta inicial era superar el 20%; el año previo el avance fue de alrededor de 25%.

”Lo que ha ayudado bastante ha sido el crecimiento de la venta de automóviles, y el avance del crédito vehicular, dado que las unidades nuevas salen con GPS. Es ahí donde hemos crecido“, indicó el ejecutivo.

Luis Fernando Flores, gerente general de Hunter Perú.

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Las líneas que más crecen en el negocio de Hunter

Entre las líneas de mayor crecimiento, Flores mencionó las cámaras antifatiga destinadas a minería y los servicios prestados a entidades financieras. El negocio minero, destacó, representa una parte relevante de los ingresos porque la empresa no solo importa equipos, sino que desarrolla soluciones a pedido.

Un ejemplo es el control de acceso a maquinaria que implementaron para una mina: el equipo no enciende si el operador no cuenta con el fotocheck validado o no ha sido entrenado, y la plataforma reporta el intento en tiempo real. También desarrollaron un sistema de cámaras y sensores contra el robo de mineral en el transporte, luego de detectar que las rocas con ley eran reemplazadas por otras sin ley manteniendo el mismo peso de la carga.

En rastreo vehicular, la compañía reporta una tasa de recuperación de 94.5%. La empresa trabaja con dos tecnologías, GPS y radiofrecuencia; esta última no es afectada por los bloqueadores de señal, lo que les permitió recuperar unidades con placas clonadas y documentos falsificados antes de que crucen la frontera.

“Hace unos diez años los robos eran de gente que no tenía mucha formación. Ahora son gente especializada”, comentó Flores, quien detalló que la firma creó un kit anti jammer que detecta el bloqueador y envía un comando para detener el camión en unos cinco minutos.

Hunter ingresa al mercado Pet

Hunter fue más allá del segmento corporativo con Hunter Pet, un rastreador GPS para mascotas. Flores sustentó el desarrollo en que en el Perú se pierden en promedio 1,100 mascotas al día y solo el 10% regresa.

El equipo incorpora geocercas que alertan cuando el animal sale de la zona definida por el dueño. “Vimos ahí una necesidad (..) En Temu puedes encontrar productos similares y muy baratos, pero que no son confiables”, comentó el ejecutivo sobre la diferencia con los rastreadores de bajo costo.

Respecto de los AirTag (dispositivo de localización de Apple), anotó que requieren celulares cerca y, en Android, la aplicación debe estar abierta.

Por ahora el producto se vende por la web y se lanzó con un lote pequeño dirigido a clientes actuales. La empresa prevé ampliar su distribución en un par de meses, aún dentro de este año. Asimismo, recalcó que no están en retail ni en tiendas especializadas.

La hoja de ruta de Hunter al 2027

Parte de la inversión de este año que ejecutó Hunter se destinó a investigación y desarrollo y a una nueva oficina en Trujillo: la compañía se mudó a un local más grande en la zona industrial de esa ciudad, donde ya operaba, al igual que en Arequipa, Chiclayo y Piura. A ello se suman técnicos propios en Cusco, Puno, Tacna, Jaén, Cajamarca y Tarapoto, además de personal destacado en las minas.

La firma no cuenta con centros de servicio técnico. “No es como la maquinaria que se te malogra”, afirmó Flores, quien indicó que menos del 1% de los equipos falla y que, ante un problema, la unidad se reemplaza.

De cara al 2027, el presupuesto aún no está cerrado, pero la meta es mantener un crecimiento de dos dígitos. Ese avance, según Flores, dependerá del desempeño de la economía —estimado en 3.4%— y de los proyectos que el Gobierno logre destrabar. La empresa maneja una pipeline de proyectos en minería, cuyos nombres no detalló por tratarse de licitaciones privadas, y mantiene un área de innovación con pilotos en marcha. Los próximos lanzamientos están previstos para enero o febrero del próximo año.

Sobre el escenario externo, el ejecutivo proyectó que El Niño elevará la demanda de control de maquinaria, sobre todo entre las empresas que la alquilan.

“A pesar del fenómeno El Niño, creemos que la necesidad de nuestros productos va a crecer. No solo ponemos GPS a vehículos, sino a maquinarias, y ese mercado se va a mover muchísimo. Las empresas que alquilan maquinaria van a necesitar mayor control, y ahí estamos nosotros”, explicó.

Hunter importa sus equipos de Estados Unidos, Europa, China y Vietnam —en el Perú no se fabrican GPS— y, si bien el alza de los fletes provocado por el conflicto internacional encarece sus importaciones, el impacto es menor al que enfrentan los alimentos o la maquinaria pesada.

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