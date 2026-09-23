Hunter importa sus equipos de Estados Unidos, Europa, China y Vietnam. (Foto: Hunter)
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Edgar Velito
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La multilatina Hunter opera en Ecuador, Colombia, Chile y Perú con soluciones de recuperación vehicular, monitoreo de flotas y trazabilidad de carga. El mercado peruano concentra alrededor del 40% de las ventas del grupo, una participación similar a la de Ecuador, mientras que Colombia y Chile se ubican por debajo. En ese marco, la compañía detalla cómo viene cerrando el año y hacia dónde mueve su portafolio.

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