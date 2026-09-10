“No vamos a hablar de Equans Chile ni de Equans Perú, sino de Equans Minería. Este proyecto viene a traer toda nuestra experiencia de Chile a la tradición minera que tiene Perú, para tener un hub minero entre ambos países”, explicó el ejecutivo a Gestión, en el marco de Expomina 2026.

La estructura se definió a inicios de este año bajo un esquema que la compañía denomina OneEquans, y que busca eliminar las diferencias de cartera de clientes y de forma de trabajo entre filiales. El proyecto arrancó alrededor de marzo, cuando la vicepresidencia de la empresa, con sede en Francia, se instaló una semana en Lima para organizar el despliegue.

“Ese plan minero robusto (Equans Minería) se va a ver a mediados del 2027, muy potente”, estimó.

Patricio Varas, director de Operaciones Zona Norte de Equans Minería.

Equans va por el proceso productivo en minería y ya trabaja cinco ofertas

Hasta ahora, el negocio de Equans en Perú se concentró en infraestructura eléctrica y telecomunicaciones para las mineras. El giro apunta a otro terreno.

“Hoy queremos entrar al core, queremos entrar a los procesos productivos. En Chile estamos desde el proceso de la tronadura (explosión controlada), en la energización de los equipos que acarrean el mineral estéril (sin valor económico), hasta el puerto, donde se embarca el producto final del cobre”, señaló.

Para eso, la empresa montó en Perú un área comercial y una de propuestas, soportadas en la operación chilena. Respecto el pipelline de proyectos, Varas detalló que ya se reunió con las 12 mayores mineras presentes en el país, que trabajó cinco ofertas y que se encuentra en procesos de licitación cuya respuesta espera para el próximo cuatrimestre.

El formato de entrada será acotado. “Vamos a partir por áreas de mantenimiento spot, donde podamos intervenir en un breve tiempo con cuadrillas especializadas: se hace un shutdown de la planta, se interviene y después nos retiramos”, explicó. La apuesta es que esas intervenciones deriven luego en contratos de operación y mantenimiento (O&M) de largo plazo.

Las especialidades con las que la firma busca posicionarse son la parte eléctrica, la instrumentación y la climatización industrial, que en su caso incluye salas eléctricas, data centers, sistemas de refrigeración de molinos y cabinas selladas de equipos mineros, un componente asociado al control de sílice y polvo.

La compañía definió a inicios de 2026 el esquema OneEquans, que integra las operaciones de Chile y Perú bajo Equans Minería.

Equans proyecta doble dígito en Perú y abre inversión minera

Actualmente, entre 50% y 60% de los ingresos de Equans en Perú proviene del facility management (gestión de instalaciones), mientras que el resto se reparte entre infraestructura energética y minería. La compañía no plantea reemplazar ese negocio, pero sí abrir la línea minera “sin límites”.

“Si en algún momento esta línea de negocio (minería) es más representativa que el facility management, bienvenida sea. Le vamos a dar la infraestructura necesaria para que se desarrolle”, afirmó Varas. La infraestructura para ese despliegue, agregó, quedó acordada con Omar Lam, CEO de Equans Perú.

Detrás hay una inversión definida para este año, sostenida principalmente desde Perú. Cuando la operación entre en marcha, se sumará capital desde Chile. El monto, sin embargo, aún no está cerrado. “Está en pleno diseño. No es que la billetera esté abierta, pero los recursos de la empresa están totalmente disponibles para atender este mercado”, apuntó.

El arranque del proyecto también encuentra a la filial peruana en un año de expansión. Las ventas de Equans en Perú crecieron a un dígito durante el primer semestre frente al mismo periodo del 2025, y la compañía proyecta cerrar el 2026 con una expansión de doble dígito.

El argumento de fondo es el cobre. Chile y Perú suman cerca de un tercio de la producción mundial del metal, cuyo precio bordea los US$ 6.5 por libra. “En unos años más esto va a seguir en una escalada donde fácilmente superemos los US$ 8”, proyectó el ejecutivo.

El Niño pone en riesgo el acceso a faenas, no la continuidad minera

Consultado por el impacto del Fenómeno El Niño (FEN) en su cronograma de proyectos, Varas lo describió como una amenaza, aunque de efecto limitado en el sector.

“Las compañías mineras están muy bien preparadas para distintas condiciones. Puede haber una disminución en los requerimientos, pero no una baja en la continuidad de operaciones”, sostuvo. El punto que sí observa con atención es la conectividad y el acceso a las faenas. En su lectura, rubros como el retail quedan más expuestos a inundaciones que la operación minera, donde existen campamentos de emergencia y vías alternas de despacho.

Sobre el mercado peruano, el ejecutivo consideró que la inversión avanza con relativa independencia de la coyuntura política y que el país puede recuperar el segundo lugar como productor mundial de cobre, posición que perdió frente al Congo. En el corto plazo, dijo, las mineras están destinando recursos a renovar equipamiento antes de pasar a los planes de expansión.

Más sobre Equans

Estructura. La compañía definió a inicios de 2026 el esquema OneEquans , que integra las operaciones de Chile y Perú bajo Equans Minería. Más adelante se definirá si el proyecto se convierte en una unidad de negocio aparte. El equipo comercial y de propuestas está en Lima; la operación se soporta en la mano de obra directa de Chile.

La compañía definió a inicios de 2026 el esquema , que integra las operaciones de Chile y Perú bajo Equans Minería. Más adelante se definirá si el proyecto se convierte en una unidad de negocio aparte. El equipo comercial y de propuestas está en Lima; la operación se soporta en la mano de obra directa de Chile. Trayectoria. En Chile, la firma acumula cerca de 40 años en minería, con contratos vigentes de 24 y 12 años.

En Chile, la firma acumula cerca de 40 años en minería, con contratos vigentes de 24 y 12 años. Servicios. Eléctrica, instrumentación y climatización industrial (HVAC), con foco inicial en mantenimiento spot y contratos de operación y mantenimiento.

Eléctrica, instrumentación y climatización industrial (HVAC), con foco inicial en mantenimiento y contratos de operación y mantenimiento. Empleo técnico. La minería chilena demandará cerca de 35,000 puestos técnicos hacia el 2035, una brecha que la empresa considera similar en Perú.