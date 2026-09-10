El objetivo de Equans en Perú es dejar de ser un proveedor de infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones para las mineras y pasar al proceso productivo. (Foto: Equans)
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Edgar Velito
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Equans, la empresa global de servicios multitécnicos, infraestructura crítica, ingeniería y mantenimiento industrial, reorganizó su forma de operar en la región andina. En lugar de trabajar con estructuras separadas por país, busca agrupar sus capacidades bajo el paraguas de Equans Minería, un hub que pone el know how minero que la firma acumula en Chile desde hace cuatro décadas al servicio de la operación peruana, y cuya conversión en una unidad de negocio podría concretarse el próximo año. Al respecto, Patricio Varas, director de Operaciones Zona Norte de Equans Minería, conversó con Gestión sobre el cronograma del plan y las conversaciones que ya mantiene con las principales mineras del país.

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