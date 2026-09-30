Sunat. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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Mediante , el Poder Ejecutivo ratificó hoy, miércoles, a César Alfonso Luna Victoria León como jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), cargo que viene desempeñando desde el 6 de agosto del presente año.

En ese sentido, el 6 de agosto de este año, el Gobierno designó a César Luna Victoria León como jefe de la Sunat para que culmine el periodo que comprende desde el 1 de octubre del 2021 hasta el 30 de setiembre del 2026, por lo cual ha sido ratificado para el nuevo periodo que arranca mañana 1 de octubre.

César Luna Victoria, jefe de la Sunat.
César Luna Victoria, jefe de la Sunat.

Hoja de vida

Cabe indicar que César Luna Victoria es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y cuenta con estudios de maestría en Derecho por la misma universidad. Posee una amplia trayectoria profesional en derecho tributario, corporativo y financiero, así como experiencia en gestión pública y asesoría especializada.

También ejerce la docencia en la Facultad de Derecho de la PUCP desde hace 40 años. Es asociado del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y fue presidente de la Asociación Fiscal Internacional (IFA–Grupo Peruano).

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