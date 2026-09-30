Essalud. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas, presentó ante la Comisión de Salud del Congreso las principales medidas que impulsa la institución para reducir las listas de espera en cirugías y consultas externas, mejorar el acceso a la atención y fortalecer los servicios para los asegurados.

“Estamos priorizando la reducción de los tiempos de espera mediante una mejor gestión del rendimiento, la ampliación de horarios y el fortalecimiento de la atención durante los fines de semana”, señaló la titular de EsSalud.

Como parte de esta estrategia, el Hospital de Emergencias Grau de la Red Prestacional Almenara implementó jornadas quirúrgicas nocturnas en la especialidad de Oftalmología para pacientes que esperaban una operación desde hace más de 45 días.

explicó la entidad, en una nota de prensa.

Zulema Tomas. (Foto: GEC)
Zulema Tomas. (Foto: GEC)

En el caso de las intervenciones quirúrgicas, los servicios con mayor número de pacientes en espera son Oftalmología, Cirugía General y Ortopedia y Traumatología, con una concentración importante en Lima, Callao y Arequipa.

Las primeras redes priorizadas son Almenara, Rebagliati, Arequipa y Lambayeque, detalló la presidenta ejecutiva de EsSalud.

Hospital Perú en las regiones

Con el mismo objetivo, para fortalecer la atención especializada en las regiones, EsSalud anunció la activación de Hospital Perú, estrategia que permitirá desplazar especialistas y subespecialistas a las zonas donde existe menor oferta de estos servicios.

, agregó Zulema.

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